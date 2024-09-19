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「總有不穿制服的時候」 基隆男持K遇盤查嗆警下場曝

郭姓男子深夜持K他命，遇巡邏警員盤查，嗆警：「總有不穿制服的時候」，被法官依犯社會秩序維護法裁罰2千元。 （記者林嘉東攝）

郭姓男子深夜持K他命，遇巡邏警員盤查，嗆警：「總有不穿制服的時候」，被法官依犯社會秩序維護法裁罰2千元。 （記者林嘉東攝）

2024/09/19 16:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕郭姓男子深夜持有三級毒品K他命逛基隆市鐵路街，遇巡邏警員盤查，遭控嗆警：「總有不穿制服的時候」，還推擠蔡員。基隆地院認定郭男舉措，未達強暴脅迫或侮辱程度，依觸犯社會秩序維護法，裁罰郭男2千元。

基隆市警一分局延平街派出所警員蔡明斌今年6月間某日深夜11時許，與同僚各騎1輛警用機車，巡邏至仁愛區著名紅燈區鐵路街龍安街時，見郭姓男子形跡可疑，趨前至精一路攔下郭男盤查時遭嗆：「總有不穿制服的時候」，還遭郭男肢體碰撞、推擠。

隨後，蔡員果然在郭男身上查獲K他命，由於淨重未達5公克沒刑責，遂未將郭男依違反毒品危害防治條例送辦；不過，郭男嗆警：「總有不穿制服的時候」，還用肢體推擠蔡姓警員，仍被警方依違反社會秩序維護法函送基隆地院裁處。

法官勘驗警方檢附的密錄器發現，郭男因持有K他命，抗拒警員盤查時，確實有嗆蔡員：「總有不穿制服的時候」，還推擠蔡員，因此認定，郭男在警員執行職務時，對蔡員施以顯然不當言詞及行動，但未達強暴脅迫或侮辱程度，將郭男依違反社會秩序維護法第85條第1款，裁罰郭男台幣2千元罰鍰。

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