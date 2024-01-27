全新高雄燈會 呈現市港10年蛻變

霍夫曼10年前首次帶著黃色小鴨拜訪高雄，與前市長陳菊一起跳小鴨舞。（資料照，記者王榮祥攝）

2024/01/27 05:30

黃色雙鴨＋冬日遊樂園今登場 取代傳統花燈

〔記者王榮祥／高雄報導〕黃色雙鴨加冬日遊樂園，今天將首度取代傳統花燈，打造全新「高雄燈會」樣貌，同時呈現高雄港、愛河灣十年蛻變，讓市港合一更進一步，朝海洋首都邁進。

從海洋首都發想 經26年努力

高雄市政府指出，市區發展無法與港區切割，高雄市民現在能夠親港、親海，從高雄展覽館、高雄港旅運中心、愛河灣的高雄流行音樂中心，一直到大港橋、駁二、棧貳庫，海港的美景與活動空間，已經成為市民日常，也比其他城市更獨特。

市港合作是從一九九八年前市長謝長廷當選後，以「海洋首都」為基礎開啟想像；二○○五年由代理市長陳其邁，將海邊路旁的十三號碼頭（光榮碼頭）圍牆打開，邁出第一步。

二○一一年，前市長陳菊提出「亞洲新灣區」構想，由政府主導興建的高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及環狀輕軌等五大建設開始形塑港灣新風貌。

海港美景與活動 已成市民日常

二○二○年市長陳其邁上任後，接續提出「亞灣5G AIoT創新園區」、「半導體S廊帶」、「亞灣二．○」等產業轉型、智慧城市的發展願景，同步進行濱海景觀綠帶串聯及再造計畫。

經過廿六年努力，高雄市區、港區、亞洲新灣區都已跟過往大不同，十年前小鴨造訪高雄，與十年後重返高雄所見的景觀，更有驚豔轉變，連燈會型態都不一樣。

觀光局表示，今年的高雄燈會就是以冬日遊樂園、黃色小鴨為主軸，搭配七十多場演出、多元市集，邀大家今起到二月廿五日來高雄港、愛河灣，看看蛻變的高雄，體驗升級版高雄燈會。

高雄港灣歷經10年蛻變，圖為2023年高雄旅運中心啟用，雙國際郵輪齊聚高雄港。（台灣港務公司提供）

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