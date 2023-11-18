冬季愛河水域系列賽 今起登場

立式划槳繞標挑戰賽18、19日在愛河音樂館前及周邊陸域舉行。（高雄市運發局提供）

2023/11/18 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄的冬天氣候涼爽乾燥，更適合進行水域活動，運發局將於今、明兩天及十二月一至三日舉辦「二○二三高雄冬季愛河水域系列賽」，在高雄港愛河灣、愛河及周邊陸域展開，啦啦隊女神李多慧今天將在開幕式上助陣表演，為競賽隊伍加油打氣。

開幕表演 女神李多慧助陣

高雄冬季愛河水域系列賽今、明兩天在愛河灣舉行「樂觀型帆船賽」，而愛河音樂館前及周邊陸域則有「立式划槳繞標挑戰賽」，還有十二月一至三日在音樂館前愛河水域進行壓軸的高雄城市盃國際龍舟賽。

除了水上運動，屆時在愛河水域周邊自下午二點至晚上九點將設有環保市集，由來自高雄各區的特色小吃攤販組成熱鬧市集，現場除不提供免洗餐具，民眾自行攜帶環保餐具將可享消費優惠。

12月1至3日國際盃龍舟賽

舞台區有Live Band演出，民眾觀看刺激水上賽事的同時，也能遊逛愛河風光、聽音樂、品嚐在地好味道。

運發局表示，今天下午在高雄港愛河灣的開幕式，特別邀請李多慧演出，可親眼目睹啦啦隊女神的風采，也歡迎民眾週末攜家帶眷到愛河同樂，現場也將有小朋友最愛的氣墊遊樂設施，將是精彩與趣味兼具的冬日水域盛事。

樂觀型帆船賽本週六、日在愛河灣登場。（高雄市運發局提供）

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