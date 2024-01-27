全國蜜棗評鑑出爐 高雄包辦20獎項、大社果農陳清良二度奪冠

全國蜜棗評鑑出爐，由左至右為亞軍蘇信誠、季軍潘新傳、冠軍陳清良。（記者陳文嬋攝）

2024/01/27 14:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國蜜棗評鑑今出爐，高雄市成為最大贏家，包辦冠、亞、季軍、優良獎及果品優選共20個獎項，大社果農陳清良二度奪冠，榮登今年「蜜棗王」，大社農會囊括冠、亞軍，燕巢農會榮獲季軍。

今年全國棗優質管理果園評鑑比賽，吸引台南、高雄、屏東等73組參賽，綜合評比果品品質、田間管理技術，包括外觀、重量、糖度、口感及安全等，並通過農藥殘留抽樣檢測，落實田間作物健康管理。

高雄市是全國蜜棗最大產地，種植面積737公頃，產量占全國4成以上，農業局推動安全農業，高雄蜜棗是全國評鑑常勝軍，外觀青翠、口感皮薄、果肉細緻，碩大圓滿外型，號稱「台灣青蘋果」，深受國內外消費者喜愛。

高雄角逐今年全國蜜棗評鑑今揭曉，包辦20個獎項成績輝煌，大社農會囊括冠軍、亞軍、優良獎及果品優選7人、燕巢農會榮獲季軍、優良獎及果品優選組10人、岡山農會優良獎及果品優選2人、六龜農會獲得果品優選1人；六龜農民馬明德獲得全國蓮霧評鑑果品優選。

尤以大社農民陳清良奪下「蜜棗王」，曾於2018年獲得冠軍，今年再度榮登冠軍寶座，參賽品種為高雄12號珍愛，平均果重達6兩，口感清脆多汁，並通過產銷履歷驗證，果品初選、果園環境及栽培管理技術均勝出，他表示，利用不同品種特性錯開產期，同時分散人力需求，有效管理果園，才能維持蜜棗品質。

農業局表示，市府積極推動安全農業，並輔導高雄蜜棗生產，肉質脆、甜、細緻、營養價值豐富、狀似小青蘋果，更是全國評鑑常勝軍，歡迎民眾年節選購「高雄首選蜜棗」禮盒作為伴手禮，高雄蜜棗漂亮又好吃，陪伴民眾甜蜜過好年。

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