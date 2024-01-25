國中弟弟帶小女友躲樓梯間親熱 哥哥偷拍「轉大人」判3年10月

林男偷拍弟弟「轉大人」過程被判刑3年10月。情境示意圖。（資料照）

2024/01/25 14:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子發現就讀國中的弟弟帶女友在樓梯間親熱，他手機偷錄弟弟脫女友內褲、摸胸摸下體的激情畫面，被少女的學姊看見，將影片上傳閨密群組後外流，林男被法官依違反兒童及少年性剝削防制條例判判刑3年10月。

判決指出，2022年2月某日下午，就讀大學的林姓男子回家時，在住家大樓樓梯間，看見弟弟和女友正在親熱，當時林男弟弟（另案審理）忍不住把女友內褲直街脫掉，伸手撫摸女友的胸部和下體，兩人交纏的畫面讓林男起色心，拿起手機偷偷錄下弟弟「轉大人」的過程。

由於林男和少女的學姊認識，學姊某日查看林男手機時見到影片，偷偷把影片上傳到閨密群組，還留言批評「內有白痴」、「可憐、少女很醜」，其他閨密則回應「笑死，祝他早日被綠」。事後影片外流，在校園內傳開，少女發現後報警提告。

高雄地院審理時，林男辯稱不知道少女未滿18歲。林男的辯護律師也說，林男領有輕度身心障礙證明，與一般人之認知能力有落差，少女當時打扮成熟，林男行為時確實不知少女未滿18歲。

但少女的學姊出庭作證表示，她和她的哥哥和林家兄弟都認識，林男明明知道她是國二生，怎麼會不知道少女是國一生。少女2名同校同學也證稱，少女和她常常穿制服去找林男，制服上面有繡學號，林男不可能不知道少女的年紀。

法官認為，林男弟弟與少女既然是男女朋友，哥哥對少女的年紀、就讀學校理應瞭若指掌，審酌相關證人證詞，認定林男應知少女未滿18歲；且林男不論於警詢、偵訊或開庭審理過程，均能正確了解問題，並針對問題進行回答，雖領有輕度身心障礙證明，但仍無礙於其理解日常會話及學校生活等事情，依兒童及少年性剝削防制條例判3年10月，可上訴。

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