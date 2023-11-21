高雄漢神巨蛋停電約1小時 高鐵左營站短暫跳電列車正常營運

左營區再傳停電，更擴及三民區，特別是漢神巨蛋購物廣場停電約1小時，延至12點才開店。（資料照）

2023/11/21 13:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區日前無預警大停電，波及將近5000戶，超過6小時才全部復電。不料，今天中午左右，左營區再傳停電，更擴及三民區，特別是漢神巨蛋購物廣場停電約1小時，延至12點才開店，高鐵左營站及台鐵新左營站也部分受影響。

漢神巨蛋表示，大約上午10點半停電，原本上午11點必須開店營業，因電力遲未恢復，趕緊調派工作人員在入口向顧客解釋，雖然大約11點半恢復供電，但仍需準備時間，所以延至12點開店。

台電高雄區處原本表示，未接獲停電通報，僅上午10點21分有瞬跳情形，已立即恢復供電正常。

但媒體質疑漢神巨蛋停電將近1小時，龍華國中也停電，「這是瞬間跳電？」高雄區處才說「詳細確認中」，原來負責單位是高屏供電區營運處。

高鐵左營站大約10點半停電，後續也有短暫跳電，影響最久約半小時，波及部分商家與電扶梯受影響，所幸列車及售票系統營運均正常。

高屏供電區營運處表示，今天上午10點20分，屏山變電所因系統電壓異常偏高，造成高鐵左營站、警廣電台、台鐵新左營站、漢神巨蛋等4家等高壓用戶，過壓保護動作停電，已於12點20分全數復電完成，事故原因目前調查中，造成用戶不便，深感抱歉。其他受影響的用戶數量，有待高雄區處統計。

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