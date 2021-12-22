花蓮農改場培育素食深海魚油 推廣種植有機紫蘇

花蓮農改場突破紫蘇量產技術瓶頸，可將發芽率大幅提高50％，有助農民降低有機生產成本並增加獲利。（圖由花蓮農改場提供）

2021/12/22 14:59

〔記者王峻祺／花蓮報導〕保健作物「紫蘇」種籽因富含Omega-3脂肪酸，被視為是素食者的植物性深海魚油，今年中央研究院也公告，紫蘇萃取物經研究證實，可發展為具抑制COVID-19活性效果的潛力藥物，由於目前全台僅小面積種植，花蓮區農業改良場投入發展「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，將推廣種植提升產量。

全台紫蘇種植面積在1997年達39.49公頃，直到去年僅剩0.3公頃，坊間若需大量新鮮紫蘇，只能自行栽培或經由產品開發商委託農民方式契作收購，其餘則是少量栽培供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。

花蓮農改場表示，紫蘇種籽所壓榨出的紫蘇油，富含Omega-3脂肪酸，為素食者的植物性深海魚油，中研院於今年1月27日在防疫專區公告全株紫蘇萃取物，可發展為具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，成為藥物、飲品和保健品的重要作物品項。

花蓮農改場指出，紫蘇營養及機能性成分豐富，葉片也含有高量的鐵、水溶性花青素及脂溶性的類胡蘿蔔素，深具發展潛力，自017年起即開始相關研究，目前已突破量產技術瓶頸，可將發芽率大幅提高50％，有助農民降低有機生產成本並增加獲利。

花蓮農改場今年推出「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」，茶包風味獨特具熱銷潛力，相關繁殖與加工技術，已公告徵求業者技術移轉，將在全台持續推廣種植有機紫蘇。

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