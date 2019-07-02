「情人的眼淚」難取 花蓮農改場研發無土種植

2019-07-02 21:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮天然野菜食材葛仙米藻俗稱「情人的眼淚」，只出現在下雨過後，會野生於草地、山林間，市場價格高，但清洗砂石十分費工，花蓮區農改場經過2年研究，已經能在溫室內採無土方式快速栽培，今天正式發表研發成果，吸引許多農民前來觀摩取經。

「情人的眼淚」是花東原住民特色餐廳裡常見佳餚，取名的由來是阿美族一段淒美的傳說，相傳一對相愛的戀人因得不到雙方父母同意決定私奔，兩人因體力用盡、相擁而泣，最後離開人世，而這對情侶眼淚落下的地方就長出雨來菇，因此有了「情人的眼淚」浪漫名稱。

情人的眼淚正式中文名稱為葛仙米藻，屬於陸生藍綠藻的一種，又名草木耳、地木耳、地皮菜及雨來菇等，形容其常在雨天過後，從地上冒出來，狀似長在地上的木耳，通常為雨天限定版食譜，難取又不好處理，虛耗費大量清水沖洗沙土，價格也相當高，市價20公克就要200多元。

不過這項原住民野菜長久以來多用自然採集方式，藻體會黏附泥砂，加上生長環境若受到污染，讓人有不衛生的印象。花蓮農改場場長杜麗華說，經過農改場二年多的試驗，發現可使用不織布作為栽種環境，生長最快、產量也較多，更沒有沙石殘留問題，可節省60％沖洗水量，人工種植也更乾淨。

助理研究員黃中建以不同的材質試驗，栽培28天後發現以不織布作為陸生藍綠藻栽培資材生長量最佳，他說，藻體成長量比對照組多出3倍；最佳生長條件為溫度25至30度、採乾濕循環澆灌方式、9350至11270光照度、濕度範圍53至95％，採乾濕循環澆灌方式，撒播間距約2公分，藻體在直徑5公分以上即可採收。

作物改良課副研究員全中和說，這項栽植實驗的成果提供農民了解參考，未來農友可在野外、空曠處、有遮光處或是網室栽植，配合噴灌系統，栽植效果應該不錯，建議有興趣農民可先找尋餐廳，再進行合作契作，確保收益。劉姓農友說，以往在土壤上栽培陸生藍綠藻，但產量不如預期，這次到農改場學習，認識更多栽培方式，回去會參考試試看。

花蓮農改場指出，陸生藍綠藻有豐富鐵質，每100公克含量高達7.93mg，約是葡萄的32倍，還包含維生素A、胡蘿蔔素、維生素B12，可作為素食者養分攝取來源。烹調方式可加上醋及蔥花涼拌，或與薑絲一起拌炒，也可加入炒蛋中，更加美味。

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