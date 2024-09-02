2歲童成「捲壽司」被腳夾住！竹北嘉豐非營利幼兒園爆虐童

新竹縣竹北市嘉豐非營利幼兒園被爆，有教師對幼童用「捲壽司」方式不當對待，全案由縣府教育局調查中。（記者廖雪茹攝）

2024/09/02 11:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣嘉豐非營利幼兒園被爆出，6至7月間有教師對幼童用「捲壽司」等方式不當對待；縣府教育局初步調查表示，共有6名教保相關人員被投訴，8名2歲幼童疑遭不當對待，除了用棉被包裹，還包括推身體、晃頭、拉背心及言語喝斥等樣態，全案將由委員會認定後將依相關規定處置。

嘉豐非營利幼兒園的家長向週刊爆料，因孩子哭鬧，老師竟用棉被將孩子用捲壽司方式捲起，限制他們四肢行動，只露出一顆頭呼吸，不理會孩子哭鬧掙扎，甚至將孩子拖到監視器死角處，坐在椅子上，以雙腳夾住被棉被包裹在地上的孩子，讓孩子動彈不得，自己卻滑手機。

教育局表示，縣府6月接獲家長投訴後，調閱6至7月監視器畫面調查，有關「將孩子用捲壽司方式捲起，限制他們四肢行動」，係孩子午休期間不願睡覺並發出聲音，因此該師採用棉被包裹方式讓孩子冷靜。

此外，調查也發現有老師用手晃動小朋友的頭部、用手推身體、拉背心，以及不當言語等不當樣態，如大聲斥罵幼童「聽不懂喔！」若幼童不回話，則罵「嘴巴壞掉喔！」

另有一名幼童，額頭有破皮，大腿有瘀青，但從畫面看不出來何以受傷。經查，家長投訴6人中，有4名為領有合格證照的幼保服務人員、2名教師助理員以及1名行政職員，共有8名2歲幼童疑似遭受不當對待。

竹縣府：8人涉案 調查後儘快處置

新竹縣嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心2020年12月招生，是全國首座公辦民營托育園區。但縣府在今年7月時曾發布，非營利幼兒園法人1次簽約4年，但今年2月及3月期間召開2次審議會，嘉豐幼兒園因連續2年皆發生不當對待幼兒事件，經評估承攬的社團法人台灣幼兒早期教育協會是否有能力遏止或避免類此情況再次發生，會議決議「不予續約」。

教育局表示，嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心目前已改由社團法人新竹縣教保人員協會接手，8名涉案的幼保相關人員中有6人已離職，2名留下但調離現職。教育局已於8月1日重新遴選該園新法人。

教育局表示，本案8月1日已依規委外聘請專家學者組調查小組，並於8月8、12及19日分別訪談相關人員，刻正撰寫調查報告。後續將提送「新竹縣教保服務機構不適任人員認定委員會」認定疑似涉案人員是否有不當對待情事，並依其情節裁處6000元以上至60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將裁處以1至4年解聘或終身解聘。（11:49更新）

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新竹縣竹北市嘉豐非營利幼兒園被爆，有教師對幼童用「捲壽司」方式不當對待，全案由縣府教育局調查中。（記者廖雪茹攝）

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