為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    清大新科院士高熵合金之父葉均蔚 指引未來能源解方

    清大「高熵合金之父」葉均蔚（右二）發表重磅論文，闡明高熵材料4大效應。共同作者還包括清華材料系博後研究員許瑋麟（左一）、教授葉安洲（左二）、教授蔡哲瑋（右一）。（圖由清大提供）

    清大「高熵合金之父」葉均蔚（右二）發表重磅論文，闡明高熵材料4大效應。共同作者還包括清華材料系博後研究員許瑋麟（左一）、教授葉安洲（左二）、教授蔡哲瑋（右一）。（圖由清大提供）

    2024/09/19 11:46

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今年當選中研院新科院士的清華大學材料系講座教授葉均蔚近期在《自然評論化學》期刊發表重磅文章《闡明高熵材料四大效應》，提及高熵材料四大核心效應：高熵、嚴重晶格扭曲、緩慢擴散及雞尾酒效應，更提出未來能源新解方，吸引歐美等國家投入相關的研究。

    清大表示，葉均蔚被稱為「高熵合金之父」，其高熵理論及實證，顛覆傳統思維，提高亂度產生高混合熵（high mixing entropy），可將5種以上的金屬等比例或非等比例合成，創造出更強、更韌、更具延展性及耐高溫、耐腐蝕的高熵合金，就連美國能源部、各軍種實驗室、橡樹嶺等國家實驗室都投入此領域研究開發。且已研發出高熵合金、高熵陶瓷、高熵聚合物等多種高熵材料。

    葉均蔚認為，未來最具潛力的高熵材料之一是高熵觸媒，可望突破電解水產氫使用貴金屬的瓶頸，解決未來能源問題，如丹麥幾年前就成立了高熵觸媒研發中心。高熵材料的耐高溫、抗輻射等特性，將有助於突破核融合反應爐或系統的材料瓶頸。

    葉均蔚在新發表的文章詳細說明高熵材料的晶格扭曲效應，不同金屬原子的排列呈不規則狀態，但輻射照射產生的晶格破壞卻能互相調整，出現令許多科學家感到不可思議的「自癒」現象。此特性將使高熵材料能抗輻射並耐高溫，可望引領抗核融合及太空輻射線材料的研究突破。

    葉均蔚也闡明雞尾酒效應，可透過各種元素的特性、元素間相互作用及各結構因素對材料不同性質的影響，設計適當的成分及製程，得到更好的加乘特性，進而產生多元應用。

    特別的是，葉均蔚是清大學士、碩士及博士畢業的「三清」，清大被稱為高熵合金的發源地，未來將持續發光發熱。

    清大被稱為高熵合金的發源地，有多名教授投入相關研究。（圖由清大提供）

    清大被稱為高熵合金的發源地，有多名教授投入相關研究。（圖由清大提供）

    清大新科院士葉均蔚（右）與研究團隊許瑋麟將高熵合金放入掃描式電子顯微鏡。（圖由清大提供）

    清大新科院士葉均蔚（右）與研究團隊許瑋麟將高熵合金放入掃描式電子顯微鏡。（圖由清大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播