清大新科院士高熵合金之父葉均蔚 指引未來能源解方

清大「高熵合金之父」葉均蔚（右二）發表重磅論文，闡明高熵材料4大效應。共同作者還包括清華材料系博後研究員許瑋麟（左一）、教授葉安洲（左二）、教授蔡哲瑋（右一）。（圖由清大提供）

2024/09/19 11:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年當選中研院新科院士的清華大學材料系講座教授葉均蔚近期在《自然評論化學》期刊發表重磅文章《闡明高熵材料四大效應》，提及高熵材料四大核心效應：高熵、嚴重晶格扭曲、緩慢擴散及雞尾酒效應，更提出未來能源新解方，吸引歐美等國家投入相關的研究。

清大表示，葉均蔚被稱為「高熵合金之父」，其高熵理論及實證，顛覆傳統思維，提高亂度產生高混合熵（high mixing entropy），可將5種以上的金屬等比例或非等比例合成，創造出更強、更韌、更具延展性及耐高溫、耐腐蝕的高熵合金，就連美國能源部、各軍種實驗室、橡樹嶺等國家實驗室都投入此領域研究開發。且已研發出高熵合金、高熵陶瓷、高熵聚合物等多種高熵材料。

請繼續往下閱讀...

葉均蔚認為，未來最具潛力的高熵材料之一是高熵觸媒，可望突破電解水產氫使用貴金屬的瓶頸，解決未來能源問題，如丹麥幾年前就成立了高熵觸媒研發中心。高熵材料的耐高溫、抗輻射等特性，將有助於突破核融合反應爐或系統的材料瓶頸。

葉均蔚在新發表的文章詳細說明高熵材料的晶格扭曲效應，不同金屬原子的排列呈不規則狀態，但輻射照射產生的晶格破壞卻能互相調整，出現令許多科學家感到不可思議的「自癒」現象。此特性將使高熵材料能抗輻射並耐高溫，可望引領抗核融合及太空輻射線材料的研究突破。

葉均蔚也闡明雞尾酒效應，可透過各種元素的特性、元素間相互作用及各結構因素對材料不同性質的影響，設計適當的成分及製程，得到更好的加乘特性，進而產生多元應用。

特別的是，葉均蔚是清大學士、碩士及博士畢業的「三清」，清大被稱為高熵合金的發源地，未來將持續發光發熱。

清大被稱為高熵合金的發源地，有多名教授投入相關研究。（圖由清大提供）

清大新科院士葉均蔚（右）與研究團隊許瑋麟將高熵合金放入掃描式電子顯微鏡。（圖由清大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法