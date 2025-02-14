台中新光三越氣爆「她」沒呼吸 彰基急診護理師情侶檔跪地CPR

台中新光三越氣爆現場，救人情侶原來是彰基急診護理師蘇奕帆（圖左）、郭芸亘。 （記者劉曉欣攝）

2025/02/14 12:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中新光三越昨天（13日）發生嚴重氣爆事故，現場被拍到加入急救行列的情侶檔，原來都是彰化基督教醫院急診室的護理師。這對救人情侶蘇奕帆、郭芸亘表示，昨天去新光三越逛街，氣爆逃出現場發現有多名傷患，立即幫沒有呼呼心跳的澳門籍盧姓阿嬤做心肺復甦術（以下稱CPR），只希望「盡自己所能」救人一命！

蘇奕帆表示，昨天與女友郭芸亘到台中新光三越去逛街，百貨公司11點一開門，兩人就進去了，他因為去6樓買東西，女友則在4樓逛逛，他才剛買完東西不到2分鐘，就突然「轟！」的一聲巨響，整棟大樓都在晃動，他馬上衝到4樓找到女友，一路往下跑，兩人迅速衝出去。

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蘇奕帆指出，當他與女友踏出新光三越門口就看到多位傷患，基於醫護人員的救人天職，他跟女友隨即依照平日在急診室檢傷分級原則來救人，他看到眼前有6位傷者，1位男姓已明顯死亡，另一位女性沒有呼吸心跳（以下稱OHCA），其餘4人則是分受輕重傷。

蘇奕帆強調，在醫療量能充足下、他認為救人要緊，不該放棄任何機會。第一時間就幫OHCA女性做CPR，剛好救護車有提供點滴，就由女友拿著點滴，而他做了一段時間，很感謝有位白髮男性也接手來做CPR，他則幫另外2位傷者進行傷口包紮，他與女友在現場待了將近2個小時才離開。

郭芸亘說，氣爆第一時間真的會嚇到，但因為自己就是在急診室當護理師，在逃出現場後，一看到傷患，她跟男友想都沒有多想，就一起加入救人行列。

蘇奕帆今年28歲，在彰基服務5年，郭芸亘今年27歲，在彰基服務4年，兩人都是急診護理師，看到氣爆造成多位民眾受傷，第一時間就只想到要救人；蘇奕帆說，他們只是做到所有醫護人員都會做到的事，就是盡己所能的救人一命。

台中新光三越氣爆現場，救人情侶蘇奕帆（右黑衣者）在做心肺復甦術，女友郭芸亘（左黑衣者）則在幫忙打點滴。 （民眾提供）

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