全家同遊遇氣爆2死5傷！澳門2歲女童嚴重腦傷、昏迷指數3分

鄭宇凱醫師說明澳門女童傷勢，嚴重腦傷，緊急開刀，目前昏迷指數3分，全力搶救。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/14 12:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨昨天發生嚴重氣爆釀4死34傷，其中澳門籍一家7口四代祖孫來台中旅遊路過新光三越，遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷，祖父母死亡，2歲女童頭部重創，嚴重腦傷，緊急開刀，目前昏迷指數3分，醫師表示會全力搶救，這一週是關鍵期。

中國醫藥大學附設醫院兒童神經外科主任鄭宇凱表示，女童到院時呈現重度昏迷，嚴重頭部外傷導致腦出血、腦腫脹，緊急開顱減壓手術做腦壓監測，持續在加護病房治療，目前生命徵象穩定，但狀況仍不穩定，不建議搭飛機，後續要觀察是否腦部持續腫脹、缺氧、缺血。

請繼續往下閱讀...

中醫大兒童醫院副院長周宜卿表示，女童腦傷嚴重，這一週是關鍵期，因為細胞受傷，腦部持續腫脹，術後在加護病房會做神經的保存，若神經傷害嚴重，恐影響預後狀況，現在先穩定女童血壓、心跳，首要必須降低腦壓、預防感染，目前使用抗生素治療，持續觀察。

澳門女童的24歲叔叔則收治在澄清中港醫院，85歲的曾祖母昨晚也從林新醫院轉到澄清，讓祖孫同住醫院，副院長黃仁杰表示，女童叔叔臉部及手部骨折在昨晚已經開刀，傷勢穩定，女童曾祖母的左邊肋骨及手臂也有骨折，目前也在持續觀察。

黃仁杰說，2名施工工人其中1人臉部有2度燒燙傷，面積約占28%，在加護病房治療，另3名工人胸椎骨折，沒有壓迫到神經，暫時不用開刀，病人傷勢穩定；另有3名工人則在林新醫院加護病房治療。

還有1名工人則收治台中榮總，頭部有多處撕裂傷，顱內出血，昨晚出現腦水腫情形，昏迷指數10分，進行減壓手術，目前腦壓正常，生命徵象穩定，持續於加護病房密切觀察。

澄清中港醫院副院長黃仁杰說明澳門祖孫傷勢，及收治其他工人治療情形。（記者蔡淑媛攝）

台中市新光三越百貨嚴重氣爆釀，其中澳門籍一家7口四代祖孫遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷。（民眾提供）

台中市新光三越百貨嚴重氣爆釀，其中澳門籍一家7口四代祖孫遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法