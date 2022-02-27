《彰化》永靖公所補照 第一公墓土地公像免拆

永靖鄉第一公墓簡易追思堂新建工程昨日動土。（記者陳冠備攝）

2022/02/27 05:30

3年多前增設追思堂 被檢舉地目不符遭拆除 但土地公像仍不動如山

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉第一公墓內有一尊數米高的土地公像，日前遭人檢舉屬違建，讓民眾不解。永靖鄉公所昨日舉辦簡易追思堂新建工程動土，決定替土地公像補申請建築雜項執照，讓鄉民能在合理合法的範圍追思、緬懷先人。

公所辦簡易追思堂新建工程動土

台灣傳統公墓中常矗立一尊數米高的土地公像，被視為「后土」，也稱墳墓的守護神，永靖鄉第一公墓使用逾三十年，成立之初也矗立一尊土地公像，三年多前增設追思堂，卻被民眾檢舉地目不符，縣府裁示拆除，追思堂拆除之後，土地公像仍不動如山，當時傳出「誰敢拆神明」等言論，引起熱議。

永靖鄉公所昨在第一公墓辦理「簡易追思堂新建工程」動土，永靖鄉長詹木根、縣議員曹嘉豪等人主持開工儀式。詹木根表示，為符合現代殯葬管理，成立追思堂已是各鄉鎮公所當務之急，公所自籌一五○○萬元，縣府補助五○○萬元，在第一公墓建立追思堂，共設置三廳佔地約三○七平方公尺，預計明年初完工。

地目未違法 鄉長澄清神像非違建

「土地公像並不是違建！」詹木根澄清說，日前拆除的追思堂原是公墓倉庫，後因民眾治喪需求才改建為追思堂，但地目確實違反法規項目，拆除並無異議，可是建造土地公像是公墓傳統，當年建築師也沒有特別去申請建照，依現行法令來看，才會被認為是違建，日前經縣府會勘，土地公像所在地目並無違法，只需補申請建築雜項執照即可，因此土地公像仍可繼續保留不會拆除。

永靖鄉第一公墓土地公像因未申請建照被舉發違建，不過也無人敢拆，永靖鄉公所重建簡易追思堂，並補申請建築雜項執照後即合法。（記者陳冠備攝）

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