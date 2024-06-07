彰興國中會考成績出爐 近半學生可免試進彰中、彰女

彰興國中考生楊日晨會考滿級分45級分，跳熱舞是其興趣與休閒。（校方提供）

2024/06/07 14:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市彰興國中在今年的國中教育會考中再創佳績，2人取得滿級分（45級分、5A++），總共有260人達到28級分以上，近一半考生達到彰化女

中、彰化高中免試入學最低錄取分數，充分展現了學生的卓越表現和學校的教學成效。

該校今年共有540名考生參加此次會考，其中，90%的學生、484人作文達到4級分以上，其中2人6級分，刷新高。

會考成績更亮麗，45級分2人、44級分6人、40級分以上41人、35級分以上108人、32級分以上165人、30級分以上205人、28級分以上260人，以彰女免試入學今年估最低錄取分數32級分、彰中28級分，該校約48%考生達到門檻。

會考滿級分45級分、作文5級分的楊日晨，同時榮獲縣長獎學習優質獎項，應付課業壓力下，跳熱舞是其興趣，更是紓壓、運動流汗的休閒娛樂。導師蕭苡卉讚賞他是一個非常自律且充滿學習熱忱的孩子，課堂上總是專注學習，即使已經理解的部分也會認真對待。

另一位會考滿級分考生林宥呈，作文4級分，導師陳姿蓉讚賞他的全方位發展，學業和運動方面均表現優異，同樣也是縣長獎學習優質獎項的得主。

蔡美恩在學習和活動中都表現出色，積極參加各種競賽，會考成績達41級分。導師江志豐稱讚她是一位全方位發展的學生，並獲得縣長獎體育競優獎。

罹患多重罕病的林予愛，軟骨症合併SCALP症候群，在班級幹部期間表現出色，克盡職責，並自願擔任節能減碳志工，會考成績37級分達彰女錄取標準；導師蕭苡卉表示，她雖然面對身體上的挑戰，仍然積極樂觀，榮獲縣長獎修德善行獎。

原住民的徐晨曦，有一顆善良體貼的心且樂於分享，擁有天籟般歌喉，她積極參加傳統文化活動，會考成績可錄取其第一志願彰化高商，目標成為族語老師。

彰興國中考生林予愛，有先天性軟骨症合併SCALP症候群，她克服身體缺陷，認真讀書，是非常自律的孩子，可望錄取彰女，逐步朝向希望將來能當復健醫師的願望。（校方提供）

原住民的徐晨曦，有一顆善良體貼的心且樂於分享，擁有天籟般歌喉，目標成為族語老師。（學校提供）

蔡美恩在學習和活動中都表現出色，積極參加各種競賽，會考成績達41級分。（學校提供）

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