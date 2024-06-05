「台版藍可兒」案恐成懸案！母攜女失蹤16年 關鍵人物50歲夫爬水塔摔死

張男（左）與太太（右）劉女合影。（民眾提供）

2024/06/05 17:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉37歲劉姓女子，2008年1月與家人發生爭吵後帶著4歲女兒離家，母女倆進到員林一棟大樓裡後人間蒸發再也沒有踏出過大樓，宛如進入「平行時空」，「彰化母女搭電梯失蹤案」成為台灣知名懸案之一，更被稱為「台版藍可兒案」，今天則是傳出劉女的丈夫張男身亡的消息。

去年底，53歲張男因家中頂樓的水塔壞掉上樓修理，不慎跌落，頭部著地，受到重創，送醫不治。

張男是此案的重要關係人，他有酗酒的習慣，也經常對劉女施暴，當時專案小組認為，劉女可能要逃避丈夫的家暴，才跑到員林，不料從此「人間蒸發」，警方調閱上百支監視器，都找不到劉女攜女兒出大樓的畫面，此案只能算是「離奇的失蹤案」，由於沒有證據顯示「母女去哪裡？」，無法以刑案對張男進行偵辦。

檢警辦案人員對張男最大的指控就是「太太不見了，還天天買醉」，命案發生後，成天酒言酒語。有辦案人員私下認為，張男應該清楚「失蹤案」的來龍去脈，但他「藉酒裝瘋賣傻」、「一皮天下無難事」、「你能奈我何？」

張男面對警方的質疑，一副「我就是不知道」的樣子，警方調閱張男的通聯紀錄和相關監視畫面，但還是查不到他太太及女兒最後身影的畫面。

面對這起懸案，2022年2月時任彰化縣警察局副局長王清海指示重啟調查，辦案人員針對張男、劉女的金流和通聯、員林友人再進一步過濾並比對全台有無類似張家女兒改名就學的紀錄，一樣毫無所獲，而再次到張家，張男對妻小的失蹤也是一付「事不關己」的態度。

去年底警方接到張男修水塔意外身亡的消息，員警透露表示，他們到現場發現張男爬的高度不到半個人高，並不是爬到水塔頂端，如此低矮的高度竟會摔死，讓他們百思不解，只能用「天天醉」，失去重心去解釋。

究竟劉女是自殺、他殺、躲起來辦案人員一直認為張男是本案最關鍵的人物，如今張男離世，距離解開真相的一天恐更遙遠。

劉女2008年1月帶著女兒進入電梯，從此音訊全無至今。（民眾提供）

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