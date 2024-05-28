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澎湖西嶼竹灣2外籍漁工失蹤 疑想換雇主不願等

外勞在澎湖行動自如，常在澎湖大街小巷看見其蹤影。（記者劉禹慶攝）

外勞在澎湖行動自如，常在澎湖大街小巷看見其蹤影。（記者劉禹慶攝）

2024/05/28 16:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁業仰賴外勞甚深，但近年來逃逸風四起，雖一度經本報獨家報導，曾遏止一段時間，但近日漁工逃逸歪風再起，西嶼竹灣某漁船雇用的2名外籍漁工25日晚間突然人間蒸發，船主遍尋不著，無奈下只能通知仲介協助，目前2名逃逸外勞仍下落不明。

根據澎湖縣政府社會處勞工科統計，2023年澎湖共逃逸236名外勞，逃逸人數最多月份為2、8、9月均為27人，其中漁工224人佔95%，其餘5%。2024年1-4月逃逸57人，無明顯增加，5月至今又增18人，總計75人，其中漁工63人佔84%，其餘16%。

西嶼竹灣這起外勞逃逸事件，因現行規定失蹤3日後，才能報案，因此澎湖縣政府社會處尚未接獲通報，傳出疑似是外勞想要換雇主，但目前是漁業捕撈旺季缺人，因此希望外勞等到秋冬淡季有人手再更換，2位外勞疑似不願意等待，就自行跑去馬公了，殊不知一經查獲，可能被迫強制出境。

根據統計，澎湖約有2800多名移工，其中印尼漁工佔1800多人、印尼社福移工則約690餘人，早在2022年9月份就有前兆，印尼外勞逃跑19人，10月份則有33人，11月初更爆發大規模脫逃事件，現在每年都有200餘位外勞逃逸，值得相關單位正視。

移民署澎湖服務站派員前往漁港向外勞宣導法令。（移民署澎湖服務站提供）

移民署澎湖服務站派員前往漁港向外勞宣導法令。（移民署澎湖服務站提供）

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