中國封殺＃MeToo貼文 「俺也一樣」也列禁詞

2018-07-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕鼓勵女性勇於揭發性騷擾或性侵害惡行的全球社會運動「我也是（#MeToo）」延燒中國，燒過高教圈、公益圈、文化圈、媒體圈，卻在燒向「體制內」權力階層時戛然而止。中國網友二十六日踢爆，中央電視台主持人朱軍猥褻女實習生並遭公安吃案，官方半小時內迅速刪除相關熱搜貼文，陸續撤下「#MeToo」、「性侵」等標籤。網友遂想出以「俺也一樣」替代，未料「俺也一樣」隨後也被列為禁詞，讓廣大網友不禁嘆問，「荒誕不荒誕、可悲不可悲」。

替代用語也踩線 網友嘆荒誕可悲

英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網引述匿名媒體人報導，朱軍被舉報的消息被刪，正是因為其體制內的身分，而性剝削和性醜聞最嚴重也隱藏最深的，恰恰是在體制內，「這些性侵更隱蔽、更絕望。因為受傷的女性，根本發不出聲音…，性侵絕不僅僅是男女問題，它事關權力。而權力的野蠻，遠超你我的想像…，如今MeToo這把大火燒到權力高牆面前，牆後有無數個滅火器，在嚴陣以待。」

北京航空航天大學女博士羅茜茜今年初開響第一槍，高教圈隨後發起全國範圍的反性侵連署行動，北航教授陳小武、中山大學教授張鵬、北師大刑法學院院長趙秉志等人紛紛被舉報。相關醜聞在過去一週卻迅速蔓延至其他領域，包括乙肝公益組織「億友公益」創始人雷闖性侵女志工，環保組織「自然大學」馮永鋒襲胸、暴打和強姦女實習生及職員等。

ＢＢＣ指出，相關醜聞顯示中國社會「權力差」和「強權通吃」的扭曲規則，高權力階層侵犯相對弱勢者，中國權力結構廣泛存在利用權力關係進行侵害的現象。一名中國國有企業前職員告訴ＢＢＣ，已暴露的侵犯更多是偶發性的，類似侵犯在體制內已達到經常性的地步，但由於權力結構嚴密，權力差造成極大壓迫，這些被害者甚至連申訴的意願都沒有。