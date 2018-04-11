中國要駐軍? 萬那杜否認

2018-04-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲媒體九日引述未具名消息人士說法，中國已與萬那杜初步討論在這個南太平洋島國駐軍。儘管中、萬兩國官方都否認，但是這項消息立即引起鄰國澳洲關注，澳洲總理滕博爾十日強調維持太平洋和平穩定的重要，澳洲會「非常關切」此事。

澳洲「雪梨晨驅報」九日報導，中國尚未正式向萬那杜政府提案，但是安全事務高層官員相信，北京的計畫最終是要在當地設立一完備的軍事基地。多個消息來源說，北京在萬那杜的軍事野心可能從簽署准入協議，允許中國海軍船艦定期停靠該國港口運補著手逐步落實；中國可能的駐軍地點也提過東加，不過，最近的討論都著重在萬那杜。

萬那杜外交部長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）駁斥這份報導，強調「我們是不結盟國家，對軍事化、在我國建立任何軍事基地沒興趣」。中國外交部十日反批這是「fake news（假新聞）」；國防部說「完全不符合事實」，駐萬那杜大使館也說「不可能」。

滕博爾十日說，萬那杜駐澳洲高級專員已經保證，中國沒有要求在該國駐軍。不過，澳洲媒體「9News」引述高層國防官員說法，中國確實向萬那杜表達了提高在當地軍事存在的興趣。

北京在萬那杜的重要投資計畫包括在北部聖靈島（Espiritu Santo）興建一大型碼頭，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」分析家普賴克（Jonathan Pryke）說，儘管該計畫宣稱用意是停靠遊輪，但也可能用來停靠海軍軍艦。該智庫國際安全計畫主任葛蘭姆（Euan Graham）則說，中國比較可能在萬那杜尋求一個軍民兩用基地，偶爾讓解放軍船艦得以停靠。

若中國在距離澳洲海岸不到兩千公里的萬那杜駐軍，將是中國在太平洋第一個、在全球第二個海外基地，接下來可能在其他太平洋島國駐軍，因此得以向太平洋投射軍力，顛覆區域戰略平衡。

澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡夫（Rory Medcalf）說，在萬那杜設基地，會「給予中國立足點可脅迫澳洲、包夾美國和其關島基地，並且可在發生區域安全危機時收集情報」。澳洲「美國研究中心」訪問學者艾德爾（Charles Edel）說，這會對澳洲造成「也許是自一九四○年代以來」所未見的外部安全環境變化。

北京透過提供貸款、基礎建設加強對太平洋島國的影響力，已挑起澳洲、紐西蘭以及美國等國關切，並且將之與中國在非洲吉布地建立第一座海外軍事基地的手法相提並論。