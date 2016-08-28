單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄

2016-08-28

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕澳洲十八歲青少年史瑪特（Lachlan Smart）二十七日創下單人駕駛單引擎飛機環繞地球一圈最年輕者的金氏世界紀錄。他以五十四天的時間，飛行四萬五千公里，途中在十五個國家的二十四個據點停留，並克服塔台錯誤指示與惡劣天候的挑戰。他說，之所以進行這趟旅程，「是希望激勵其他人也成就大事，不要害怕懷抱遠大的夢想」。

史瑪特二十七日回到出發點澳洲陽光海岸的馬魯奇多，七月四日他在這裡駕駛他的卷雲（Cirrus）SR22飛機啟程，唯一的同伴就是一隻泰迪熊布偶。當年紀十八歲七個月又二十一天的史瑪特走出駕駛艙時，受到親友與群眾熱烈歡迎。原紀錄是美國青少年古斯米勒（Matt Guthmiller）在二○一四年七月創下，當時他的年紀是十九歲七個月又十五天。

54天飛4.5萬公里 停靠15國

史瑪特從澳洲班德堡展開他最後一站的飛行，自他兩年半前懷抱打破飛行紀錄的夢想，並開始在網路上募款後，他即在班德堡接受飛行訓練。史瑪特說，一路走來他獲得來自家人、朋友以及全球各地許多素昧平生民眾的支持。行程中，他曾休息一個多星期，拜訪英國的親戚，並參加法國坎城的海灘派對。

他說，與外國塔台溝通以及天候是飛行中最大的挑戰。其中在印尼、馬來西亞與印度都遭遇塔台溝通的問題，且若依據印尼塔台的指示飛行，他的飛機將撞山，因此他當機立斷，決定採行自己的路線。他經歷非常惡劣的天候，尤其在沙烏地阿拉伯，曾遭逢五個半小時劇烈亂流。