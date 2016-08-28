單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
2016-08-28
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕澳洲十八歲青少年史瑪特（Lachlan Smart）二十七日創下單人駕駛單引擎飛機環繞地球一圈最年輕者的金氏世界紀錄。他以五十四天的時間，飛行四萬五千公里，途中在十五個國家的二十四個據點停留，並克服塔台錯誤指示與惡劣天候的挑戰。他說，之所以進行這趟旅程，「是希望激勵其他人也成就大事，不要害怕懷抱遠大的夢想」。
史瑪特二十七日回到出發點澳洲陽光海岸的馬魯奇多，七月四日他在這裡駕駛他的卷雲（Cirrus）SR22飛機啟程，唯一的同伴就是一隻泰迪熊布偶。當年紀十八歲七個月又二十一天的史瑪特走出駕駛艙時，受到親友與群眾熱烈歡迎。原紀錄是美國青少年古斯米勒（Matt Guthmiller）在二○一四年七月創下，當時他的年紀是十九歲七個月又十五天。
54天飛4.5萬公里 停靠15國
史瑪特從澳洲班德堡展開他最後一站的飛行，自他兩年半前懷抱打破飛行紀錄的夢想，並開始在網路上募款後，他即在班德堡接受飛行訓練。史瑪特說，一路走來他獲得來自家人、朋友以及全球各地許多素昧平生民眾的支持。行程中，他曾休息一個多星期，拜訪英國的親戚，並參加法國坎城的海灘派對。
他說，與外國塔台溝通以及天候是飛行中最大的挑戰。其中在印尼、馬來西亞與印度都遭遇塔台溝通的問題，且若依據印尼塔台的指示飛行，他的飛機將撞山，因此他當機立斷，決定採行自己的路線。他經歷非常惡劣的天候，尤其在沙烏地阿拉伯，曾遭逢五個半小時劇烈亂流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 米亞星世界：2016 8/28～9/3
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 亞俱男排賽》節奏被抓到 台灣吞首敗
- 飛行傘玩家 虎頭山遇亂流摔死
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 野薑花冰沙＋美女 「馨香森林」吸客
- 住摩鐵遭偷拍勒索 69對愛侶住過同房間
- 綠能發電 太陽能、風力仍為主力
- 掛佛像電動車 農曆7月也敢偷
- 勝利爆極樂夜店 摟妹熱吻遭灌酒
- 劉亦菲生日趴 有「憲」身撇分手
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 盧廣仲揪方大同 逛夜市顧眼睛
- 洋基菜鳥不只快轟 快安僅次狄馬喬
- 搶當萌神徒弟 下週公布幸運兒
- 〈婚姻幸福學〉毒舌酸諷 婚姻告急
- 造價1800萬黃金海韻 捐贈高市府
- 障友動起來 坐輪椅打太極拳
- MP簽唱4缺2 粉絲冒雨相挺
- 〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了
- G20峰會前 中資海外併購成公敵
- 拚黨部主委直選 藍中常委邀320黨代表凝聚共識
- 糞便潛血 小心大腸有病灶
- 降速通車 桃園民代、居民意見兩極
- 竹圍彩虹橋變滑水道 民眾嗨翻天
- 最高50萬獎金 高雄春藝小劇場徵件
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 郭峻偉轟慶MVP 雙高學長破費啦！
- 賭場臉書攬客 標榜附按摩椅、停車位
- 花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
- 機捷4522件系統異常 兩個月內竟全釐清
- 超跑隨便開還很賺 藍寶堅尼開20米 3千萬被捲走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分