反制美國 普廷也宣布暫停中程核武條約

2019-02-02 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布美國決定退出美俄簽署的「中程核武條約」（INF），自2日起停止遵守條約規定，並在半年後正式退出條約。對此，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（2）日表示，莫斯科暫停遵守INF。

綜合外媒報導，在美國宣布因俄國涉嫌違規而決定退出1987年簽署的INF後，普廷發表了回應。莫斯科否認有任何違規行為，並指責華府提出虛假指控，是為證明其退出INF是正當之舉。

普廷在週六的電視轉播中表示，俄國為反制美國將暫停遵守INF。他下令開發新的陸基中程武器，但強調俄國不會將其部署在該國位於歐洲的領土或其他地方，除非美國這樣做。

普廷在與外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和國防部長紹伊古（ Sergey Shoigu）會談時說，「他們（美國）說他們正在研究和測試（新武器），我們也會做同樣的事情。」

普廷說，儘管莫斯科提出了讓1987年條約現代化並使其更加透明的建議「仍然在談判桌上」，但不應再與美國開展談判以試圖挽救它，「讓我們等合作夥伴成熟到足以在這個話題上進行有意義的對話，這對我們，他們和整個世界都非常重要」。

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