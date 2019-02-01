中國500年古橋遇火劫 全木造無鉚釘迅速被火焚毀

2019-02-01 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建有座擁有500多年歷史的木橋古蹟，在昨天（1月31日）晚間起突然起火燃燒，古橋最後付之一炬，所幸沒有造成人員傷亡；目前當地警消正在釐清起火原因。

綜合外媒報導，這座位在中國福建省建甌市吉陽鎮的步月橋，始建於明朝正德年間，至今已逾500年，步月橋同時也是閩北地區現存最長、淨跨度最大的伸臂木樑結構廊橋；而這座橋特別的地方在於，木造的廊橋不用鉚釘，僅用榫卯結構建成；這座橋在1999年曾經翻修，原本是附近村莊的主要幹道，現今已很少有人經過，但仍是村人慶祝節日的地點

不過這座具有歷史意義的橋梁，在1月31日晚間7點15分發生火災，事發當時有人拿起滅火器衝到現場想滅火，但火勢太大無法撲滅，只能轉而在橋梁周圍噴上乾粉預防火勢蔓延，並阻止其他村民接近；隨後消防員趕抵現場後立刻投入滅火行動，但無奈火勢蔓延太快，最終整座古橋遭到焚毀。

有目擊者指出，由於廊橋平常有放置焚香火燭，所以24小時都有派人看守，據當天的看守人說法，當天火災起因不是火燭引致，而是從橋底開始起火，火災初期看守人趕緊找來村人幫忙滅火，但由於步月橋整橋有90%是木質建材，再加上冬季氣候乾燥，結果火勢迅速蔓延，以致古橋付之一炬；不過警消沒有證實這個說法，表示這次火災無人傷亡，目前確切的起火原因仍有待調查。

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