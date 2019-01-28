人類危機？！北極發現無藥可醫超級細菌 竟與水資源問題有關

2019-01-28 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕細菌的抗生素抗藥性一直都是人類醫病技術的潛在危機，最近研究人員竟在全地球最少人居住的北極，發現了能夠抵抗最強抗生素的超級細菌。

綜合外電報導，研究人員最近在杳無人煙的北極發現了可以抵禦碳青黴烯抗生素的超級細菌，這種細菌最早於2008年在印度被發現，直到今日竟然出現在幾乎沒有人會踏上的北極土地。而碳青黴烯則是目前人類現有技術當中，最強力的抗生素，常被視為「最後一線藥物」。

這類超級細菌由於太過危險，從在印度被發現後，全世界都一直密切關注它的傳播，研究人員指出，超級細菌可能是由候鳥或人類帶到北極。

主導研究的英國紐卡索大學（Newcastle University）教授葛拉漢（David Graham）補充，在北極發現超級細菌，意味著超級細菌在極惡劣的衛生環境下可以良好發展，告訴我們細菌的抗生素抗藥性不只來自於濫用抗生素，衛生環境不佳也可能會助長細菌抗生素抗藥性的發展。國際NGO團體「水援助組織」（WaterAid）也表示，如果不解決開發中國家的水源問題，就沒辦法解決細菌抗生素抗藥性的發展。

超級細菌在英國每年造成大約2000人死亡，假如全球不齊心處理抗生素抗藥性問題，預估到了2050年，全球每年會有1000萬人因超級細菌死亡。

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