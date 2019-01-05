共享位置後 知名「天氣預報APP」被指控銷售用戶信息

2019-01-05 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕人們常常藉由天氣預報APP了解今日天氣，並決定是否攜帶雨具或加厚服裝，但天氣預報應用程式Weather Channel卻被指控，涉嫌欺騙性地追蹤使用者信息，並加以利用、從中牟利。

綜合外媒報導，作為最受歡迎的天氣應用程式，Weather Channel聲稱每月有約4500萬名活躍用戶，但洛杉磯檢方日前起訴Weather Channel的運營商，並表示其誤導同意分享位置信息，以換取個性化天氣預報的用戶，當公司將使用者數據出售給第三方時，用戶在無意間放棄了個人隱私。

報導引述，洛杉磯檢察官弗亞爾（Michael Feuer）週五表示，要求該運營商停止相關做法，並指出有80%的用戶同意共享位置，是因為該公司故意將如何使用地理位置數據的內容，隱藏在上萬字的隱私政策中。獲得用戶位置信息後，Weather Channel運營商再將這些數據出售給超過10個網站，用於定向廣告或對沖基金，以相關信息分析消費者行為。

報導提及，因此這起訴訟旨在阻止這家公司繼續採取「不公平且欺騙性」的做法，並要求對每次的違規行為處以高達2500美元（新台幣約7萬7000元）的罰款。

天氣預報應用程式Weather Channel被指控，涉嫌欺騙性地追蹤使用者信息，並加以利用、從中牟利。（圖擷取自Weather Channel APP）

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