各國領袖新年談話說什麼？ 一文讓你掌握

2019-01-01 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球各地陸續跨入2019年，各國領袖也紛紛發表除夕或新年致辭，以下整理他們談話的關鍵內容，來看領導人對於國民的喊話：

蔡英文：若防疫不能合作，哪來兩岸一家親？

蔡總統上任以來，首次在元旦公開談話，在兩岸關係上提出「四個必須」，並建立三道防護網守護台灣安全，強調不反對兩岸正常互動以及城市交流，但不能靠模糊政治前提，強迫就範的通關密語，兩岸之間真正需是務實理解雙方價值信仰、生活方式、及政治制度的根本差異。

最後蔡英文重申，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

蔡總統元旦談話：豬瘟防疫不合作 哪來兩岸一家親？

安倍晉三：把今年作為「開拓日本明天」的一年，我將站在最前列

日本天皇將在今年退位，安倍晉三表示：「面向平成之後的時代，把今年作為『開拓日本明天』的一年，我將站在最前列」，外交方面談及與美中俄的談判，強調「在迎來巨大轉機的情況下，將果斷推進戰後日本外交的總決算」，也期許6月在大阪舉行的G20峰會，讓日本成為「全球中心閃耀的一年」。

內政部分，安倍表達出實現以計劃10月施行的幼兒教育及保育免費化為首的「全年齡層型社會保障」以及「充滿未來可能性的地方創生」的決心。

文在寅：努力實現和平並造福於民

文在寅指出，己亥年已到來，盼能走訪家家戶戶，登門問候，熱切期盼新的一年全民和諧共生、幸福安康；對於半島和平，文在寅誓言：「我會滿懷激情地走上國民點亮的和平之路，力爭讓和平紅利惠及民眾，實現不可逆轉的和平。」

習近平：改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大

習近平細數2018年中國成就，並提及脫貧成績，而因應改革開放40年，舉辦首屆中國國際進口博覽會，啟動建設海南自由貿易試驗區，稱「我們改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。」

對於國際關係，習近平稱：「我們正面臨百年未有之大變局。無論國際風云如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變」，同時強調為持續積極推動「一帶一路」。

金正恩：隨時都能與川普再次對談

金正恩向南韓致意，因為兩韓為了創造朝鮮半島和平，在過去一年來積極互動，令半島局面出現具有重大歷史意義的轉變，也釋出新善意，有意無條件重啟開城工業園區和金剛山旅遊，金正恩指出，目前北韓的要務是加強自主發展能力。

對於美國，金正恩強調已做好隨時與美國總統川普再次面對面對話的準備，但也警告美方不要誤判北韓對制裁和壓力的耐心。

金正恩新年警告：美國若說話不算話 北韓會找新道路

川普：你們狂歡、我在上班，但我不怪大家

由於美墨邊界長城預算僵持，聯邦政府持續停擺，美國總統川普在推特上PO出他的新年賀詞影片，川普表示：「除夕夜我在白宮上班，你們開趴狂歡，但我不怪你們，祝大家玩得開心，我們將有美好的一年，新年快樂。」11秒就結束，相當簡潔。

「你們狂歡、我在上班」 川普11秒說完新年賀詞...

普廷：保持團結，因為我們從未有過幫手，也永遠不會有幫手

俄羅斯總統普廷指出，俄羅斯在新的一年中，包含經濟、科學、教育和醫療保健方面都面臨挑戰，提高生活水平是新年的首要任務。

普廷呼籲俄羅斯人要團結起來，當一個有凝聚力的、團結的、強大的隊伍，「只有我們肩並肩站在一起，才能實現這一目標；我們從未有過幫手，也永遠不會有幫手。」

梅克爾：兩次世界大戰的教訓正在被遺忘，國際合作面臨壓力

德國總理梅克爾表示，包括氣候變遷、移民和對抗恐怖主義在內的全球性挑戰，無法透過國家單獨行動來解決。「當我們考慮到其他人的利益時，我們可以做到最好，這是上世紀兩次世界大戰給我們的教訓，但已逐漸不再為所有人所認同，國際合作的必然性正面臨壓力」。

梅克爾向國民呼籲，在這樣的時刻，必須再一次捍衛信仰，要「堅持到底、據理力爭並為自身信念而戰」，承擔起更大的責任，梅克爾強調來年仍將繼續增加人道主義和發展援助，不過國防支出也會提高。

對內部分，梅克爾難掩憂慮之意，「我們花了很長時間組建政府，內部存在很多分歧」，她警告，德國社會的分歧越來越大，「我們社會的本質，我們開放、寬容和尊重的價值觀越來越經常受到質疑」。

梅伊：英國脫歐 才能轉危為安

英國首相梅伊在新年到來之際，仍為順利脫歐而奔走，她新年談話中提到：「經過談判達成的脫歐協議是在英國人民公投的基礎上產生的」，呼籲議會支持這項協議，英國才能轉危為安；梅伊盼2019年是「擱置分歧和一起前進的一年」。

馬克宏：新年有真相、尊嚴及希望這3個願望

聲望受「黃背心」重創的馬克宏在新年談話中許下3個願望，他表示2019年是決定性的一年，他有3個願望，首先是「真實」，因為在謊言之上什麼都建造不起來；其次是「尊嚴」，相信每個公民對國家計畫來說都是不可或缺的；最後是「希望」，國民對自己的希望、對未來的希望，以及對「我們的歐洲夢」的希望。

對於「黃背心」運動蔓延，馬克宏坦承，人民爆發的怒火說明一件事，就是「大家並未放任屈從，我們的國家想要打造一個更好的未來，這是2018年的教訓」。

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