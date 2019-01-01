各國領袖新年談話說什麼？ 一文讓你掌握

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球各地陸續跨入2019年，各國領袖也紛紛發表除夕或新年致辭，以下整理他們談話的關鍵內容，來看領導人對於國民的喊話：
蔡英文：若防疫不能合作，哪來兩岸一家親？
蔡總統上任以來，首次在元旦公開談話，在兩岸關係上提出「四個必須」，並建立三道防護網守護台灣安全，強調不反對兩岸正常互動以及城市交流，但不能靠模糊政治前提，強迫就範的通關密語，兩岸之間真正需是務實理解雙方價值信仰、生活方式、及政治制度的根本差異。
最後蔡英文重申，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。
安倍晉三：把今年作為「開拓日本明天」的一年，我將站在最前列
日本天皇將在今年退位，安倍晉三表示：「面向平成之後的時代，把今年作為『開拓日本明天』的一年，我將站在最前列」，外交方面談及與美中俄的談判，強調「在迎來巨大轉機的情況下，將果斷推進戰後日本外交的總決算」，也期許6月在大阪舉行的G20峰會，讓日本成為「全球中心閃耀的一年」。
內政部分，安倍表達出實現以計劃10月施行的幼兒教育及保育免費化為首的「全年齡層型社會保障」以及「充滿未來可能性的地方創生」的決心。
文在寅：努力實現和平並造福於民
文在寅指出，己亥年已到來，盼能走訪家家戶戶，登門問候，熱切期盼新的一年全民和諧共生、幸福安康；對於半島和平，文在寅誓言：「我會滿懷激情地走上國民點亮的和平之路，力爭讓和平紅利惠及民眾，實現不可逆轉的和平。」
習近平：改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大
習近平細數2018年中國成就，並提及脫貧成績，而因應改革開放40年，舉辦首屆中國國際進口博覽會，啟動建設海南自由貿易試驗區，稱「我們改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。」
對於國際關係，習近平稱：「我們正面臨百年未有之大變局。無論國際風云如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變」，同時強調為持續積極推動「一帶一路」。
金正恩：隨時都能與川普再次對談
金正恩向南韓致意，因為兩韓為了創造朝鮮半島和平，在過去一年來積極互動，令半島局面出現具有重大歷史意義的轉變，也釋出新善意，有意無條件重啟開城工業園區和金剛山旅遊，金正恩指出，目前北韓的要務是加強自主發展能力。
對於美國，金正恩強調已做好隨時與美國總統川普再次面對面對話的準備，但也警告美方不要誤判北韓對制裁和壓力的耐心。
川普：你們狂歡、我在上班，但我不怪大家
由於美墨邊界長城預算僵持，聯邦政府持續停擺，美國總統川普在推特上PO出他的新年賀詞影片，川普表示：「除夕夜我在白宮上班，你們開趴狂歡，但我不怪你們，祝大家玩得開心，我們將有美好的一年，新年快樂。」11秒就結束，相當簡潔。
普廷：保持團結，因為我們從未有過幫手，也永遠不會有幫手
俄羅斯總統普廷指出，俄羅斯在新的一年中，包含經濟、科學、教育和醫療保健方面都面臨挑戰，提高生活水平是新年的首要任務。
普廷呼籲俄羅斯人要團結起來，當一個有凝聚力的、團結的、強大的隊伍，「只有我們肩並肩站在一起，才能實現這一目標；我們從未有過幫手，也永遠不會有幫手。」
梅克爾：兩次世界大戰的教訓正在被遺忘，國際合作面臨壓力
德國總理梅克爾表示，包括氣候變遷、移民和對抗恐怖主義在內的全球性挑戰，無法透過國家單獨行動來解決。「當我們考慮到其他人的利益時，我們可以做到最好，這是上世紀兩次世界大戰給我們的教訓，但已逐漸不再為所有人所認同，國際合作的必然性正面臨壓力」。
梅克爾向國民呼籲，在這樣的時刻，必須再一次捍衛信仰，要「堅持到底、據理力爭並為自身信念而戰」，承擔起更大的責任，梅克爾強調來年仍將繼續增加人道主義和發展援助，不過國防支出也會提高。
對內部分，梅克爾難掩憂慮之意，「我們花了很長時間組建政府，內部存在很多分歧」，她警告，德國社會的分歧越來越大，「我們社會的本質，我們開放、寬容和尊重的價值觀越來越經常受到質疑」。
梅伊：英國脫歐 才能轉危為安
英國首相梅伊在新年到來之際，仍為順利脫歐而奔走，她新年談話中提到：「經過談判達成的脫歐協議是在英國人民公投的基礎上產生的」，呼籲議會支持這項協議，英國才能轉危為安；梅伊盼2019年是「擱置分歧和一起前進的一年」。
馬克宏：新年有真相、尊嚴及希望這3個願望
聲望受「黃背心」重創的馬克宏在新年談話中許下3個願望，他表示2019年是決定性的一年，他有3個願望，首先是「真實」，因為在謊言之上什麼都建造不起來；其次是「尊嚴」，相信每個公民對國家計畫來說都是不可或缺的；最後是「希望」，國民對自己的希望、對未來的希望，以及對「我們的歐洲夢」的希望。
對於「黃背心」運動蔓延，馬克宏坦承，人民爆發的怒火說明一件事，就是「大家並未放任屈從，我們的國家想要打造一個更好的未來，這是2018年的教訓」。
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金正恩新年賀詞強調已做好隨時與美國總統川普再次面對面對話的準備，但也警告美方不要誤判北韓對制裁和壓力的耐心。（法新社）
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德國總理梅克爾新年致詞警告，兩次世界大戰的教訓正在被遺忘，國際合作正面臨越來越大的壓力。（歐新社）
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俄羅斯總統普廷新年呼籲俄羅斯要保持團結，因為「我們從未有過幫手，也永遠不會有幫手」。（美聯社）
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