首度元旦談話 蔡總統：防疫不能合作 哪來兩岸一家親？

2019-01-01 09:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕迎接2019年，總統蔡英文今日出席元旦升旗典禮後，上午也在總統府發表新年談話，這是蔡總統上任以來，首次在元旦公開談話。總統在兩岸關係上提出「四個必須」，並建立三道防護網守護台灣安全，總統還說，不反對兩岸正常互動以及城市交流，但不能靠模糊政治前提，強迫就範的通關密語，兩岸之間真正需是務實理解雙方價值信仰、生活方式、及政治制度的根本差異。她強調，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

總統表示，去年大家共同經歷了一場選戰。在選舉裡面一定是有輸有贏，在這裡，她要祝福所有當選的縣市長，在未來工作的崗位上，能夠順利，能夠平安。而選舉結束了，現在是讓社會重新凝聚團結的時候。

年輕人低薪代名詞22K正式向它告別

總統說，2018年中央政府的施政，在許多方面上，其實都為2019年打下了好的基礎。例如，就從今天開始，勞工的基本薪資就要調整為2萬3100元，打工族的時薪也來到了150元。連續3年都調漲基本工資，年輕人低薪的代名詞22K，我們也正式向它告別。

總統表示，全力衝刺民生，更妥善的照顧年輕人和經濟弱勢者，這是2019年，政府施政的工作重點之一。

台灣經濟體質深受美中牽動不能掉以輕心

對於今年國際社會的變局和挑戰，總統認為，美中貿易戰會對台灣的總體經濟、產業發展、金融穩定帶來一定的衝擊。她上任以來，對於國際局勢的變化，一直都極為重視。2019年責任將更加重大，她已經指揮國安團隊和政府各部門，展開各項因應作為。台灣的經濟體質深受美中兩國的牽動，所以絕對不能掉以輕心。

兩岸之間的交流要健康、要正常

對於兩岸關係，總統說，九合一大選，是對執政者一個最嚴肅的檢驗，但是，這場選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓。我們不反對兩岸正常互動，更不反對兩岸之間的城市交流，不過，兩岸之間的交流要健康、要正常，不能靠模糊的政治前提，或是強迫就範的通關密語。兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值信仰、生活方式、跟政治制度的根本差異。

籲中國須正視中華民國台灣存在的事實

總統也呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。這「四個必須」，才是兩岸關係是否能夠正向發展的關鍵基礎。

守護台灣安全 兩岸交流建立三道防護網

在兩岸間能夠建立可長可久的關係之前，總統認為，中國試圖利用民主體制的開放和自由，來介入台灣內部的政治和社會發展，這已經是此刻台灣最大的挑戰。為了守護台灣的安全，我們會為兩岸交流建立三道防護網。

第一道是民生安全防護網

總統說，第一道，是民生安全防護網。在最近非洲豬瘟的防疫工作上，對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生。

總統認為，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。防堵疫情入境，政府絕對嚴格把關。要再一次呼籲全體國人同胞，正視豬瘟的嚴重性，也要再一次呼籲對岸，放下成見，放下對立，以民生安全為重。

第二道防護網是資訊安全防護網

第二道防護網，總統說，是資訊安全的防護網。除了國防戰力的持續提升之外，國家安全的範圍更應該擴及資訊戰。民主是可以被操弄的，這也是全世界民主國家最近意識到的問題。在台灣，包括來自對岸的假訊息，已經泛濫到人心浮動的程度。她已經請行政院針對假訊息氾濫的問題，提出具體對策。另外，中國相關企業所引發的資通安全爭議，已經引起國際注意，也要求國安單位重視並釐清相關問題，要確保關鍵基礎設施的資通訊安全，不能有任何漏洞。

第三道防護網是強化兩岸互動中的民主防護網

總統表示，第三道防護網，強化兩岸互動中的民主防護網。我們是民主國家，兩岸之間的政治議題，不應該是以片面主張來強迫我方接受；兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民參與和監督。她已經請國安機關研議，對於兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督機制，透過法治面的作為，為台灣建立一道堅實的民主防護網。

總統強調，新的一年，就是拚民生的一年，就是護民主的一年，就是守主權的一年。提出讓人民有感的經濟政策，建立守護台灣的三道防護網，會是2019年她每天努力的工作項目。

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