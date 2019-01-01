樂觀看待美中關係 季辛吉：將建立新的國際體系

2019-01-01 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國貿易爭端尚未化解，今年邁入96歲高齡的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）指出，美中關係現在處於極為重要的時刻，而兩國間存在的根本問題，是能否在新的國際政治環境中共生共存，但他仍持樂觀看法，認為兩國有望建立新的國際體系。

美國之音報導，季辛吉出席2018年美中關係全國委員會年會時說，美中兩國存在分歧的根本原因，在於這兩國能否在一個國際政治的新世界中共同生存。季辛吉指出，共生共存的努力目標是超越你輸我贏的關係，「這樣的模式強調改善關係的重要性和共同生存的重要性，我認為，這是可以做到的」。

季辛吉表示，美中兩國應該能找到解決貿易爭端的途徑，「一個新型的經濟關係將會出現，此外，中國和美國會找到途徑、進行對話，在對話中，他們預期有挑戰，並將其克服，我相信這是可能的」。

季辛吉說，目前美中兩國面臨的問題相當棘手，「但我們面前的機遇是可以首次在世界上創建一個國際體系」，因此，他仍對美中雙方領導人抱有希望，兩國可望建立一個受全球國家接受的新世界秩序。

季辛吉也提醒，美中兩國達成協議、再出發的時間是有限的，「其他國家正試圖從這場沒有贏家的競賽中獲益」，身為現實主義者的季辛吉強調，「我所說的並不是一個抽象的夢想，而是在一個技術以幾乎無法控制的方式發展之時、對需要實現穩定時代的一個現實評估」。

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