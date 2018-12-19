習近平「不該改不能改」說 中國網友：權貴蛋糕都不能動

2018-12-19 17:27

〔中央社〕中共總書記習近平一席「能改與不能改」論，讓人好奇他心中的具體指涉。政治嗅覺敏感的中國網民領略到，動到權貴蛋糕的都不能改；官媒則稱，中共是改革事業的中流砥柱不能改。

習近平18日在改革開放40週年慶祝大會上講話表示，「改什麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」

中國經濟結構改革，是中美貿易戰的重要爭點之一，在貿易戰休兵的90天裡，此議題仍是熱點。18日面對外媒的詢問，中國外交部發言人華春瑩引用習的談話指，「該改的、能改的堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」。

改革開放是中國求新求變的重要轉折，官方卻帶頭發起「不該改、不能改、堅決不改」的討論，引來中國網民調侃。有人說，「外界迫切希望能改的基本都不能改」、「有利於老百姓的可以改，有利於權貴的都不能改。」

拋開民間的挖苦，有分析以政治和經濟兩個面向來看習近平上台後的「各種改」，可以發現，意識形態以及政治控制不斷在強化，中國經濟的追求由速度轉向品質，改革進程由地方先試先行，轉為強調由上而下的頂層設計。

至於「不能改、不該改的」，中央網信辦指導的微信公眾號「學習小組」指出3點，首先，是宣示中國必將改革開放進行到底；其次，宣示走中國特色社會主義道路的決心更加堅定；最後，宣示中共永遠是改革事業的中流砥柱。

有學者直言，不該改就是指繼續走社會主義專制道路，不能改的是指一黨專制。在中國進行經濟改革都有政治前提，因此，除非政治改革成為可能，否則經濟也難大破大立，由此來看，中美貿易戰休兵90天後，號角將再吹響。（編輯：周慧盈）

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