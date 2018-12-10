膝蓋壓脖子長達60秒！中國警察施暴台女畫面曝光

中國深圳1名員警被爆對疑似台灣女遊客施暴，用膝蓋跪壓脖子把女子壓制在沙發上。（圖擷取自影片）

2018-12-10 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，中國深圳羅湖警方在派出所內，用將1名女子按倒在沙發上，用膝蓋猛壓住她的脖子長達1分鐘，推測該名女子為台灣籍遊客，影片曝光，該員警被中國網友辱罵「土共流氓」。

影音平台YouTube與臉書上自本月8日起出現一段「深圳羅湖中國大陸警察」施暴影片，並指出「聽口音應該是台灣遊客」，只見女子倒在沙發上，該名沒穿襪子的中國警察整個人跪壓在女子的脖子上，女子不斷發出哀嚎，但聲音越來越小、越來越沒力，雙腿在空中掙扎，雙手則試圖把員警推開。

女子的2名友人在旁看見員警粗暴的行徑相當傻眼，拿出手機反蒐證，被警方怒斥「你還拍，她（指女子）剛剛是什麼態度」；拍攝的男子痛批「你肩上背著2顆花是這樣處理事情嗎？」當女子都快窒息，女性友人連忙將她拉離員警魔掌，但該員警還不放棄，硬扯住女子頭髮、將人推倒在地上，還喝斥「出去」！

影片曝光後引發台灣、中國及其他華人地區網友憤怒，紛紛留言指出「畜生都該死這個警察雜碎」、「辱華了，嚴重辱華！」、「這名警察蓄意破壞中國的社會穩定」、「厲害我的國刁民害怕了」、「亂邦不居」、「純粹的邪惡」、「人渣」、「中國公安就是有牌的流氓」。

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