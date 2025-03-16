胡敏珍要金門設共軍紀念碑 軍事粉專斥：像要猶太人擁抱納粹

胡敏珍稱要在金門設立解放軍將士紀念碑惹議。（資料照）

2025/03/16 23:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕八二三砲戰金防部司令官胡璉將軍的孫女胡敏珍近日在抖音PO影片，宣稱要在金門設立解放軍將士紀念碑，引發輿論撻伐。臉書軍事粉專「新‧二七部隊」怒轟，當年祖父輩拋頭顱灑熱烈抗共，子孫卻選擇號召大家一起舔共，就像「要求猶太人選擇與納粹擁抱一樣荒唐！」

參與過第一次及第二次國共內戰胡璉，曾任古寧頭戰役、八二三砲戰金防部指揮官，其孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍15日竟拍抖音稱，她的促進會正想辦法要在金門立一塊放軍將士紀念碑，影片最後還高呼「兩岸一家親，加油！」

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該影片曝光後隨即引來大批台灣網友砲轟，粉專「新‧二七部隊」也發文怒斥：「真的是子孫不孝，祖輩父輩一生都在反共，後代子孫卻去選擇舔共，當初被共產黨追殺流亡到台灣，子孫卻選擇叛逆而行，彷彿要求猶太人選擇與納粹擁抱一樣荒唐！本站紀念二二八和二七部隊就被黨國奴幹的要死，他們卻跟中國選擇做奴都不覺得丟臉！」

面對外界批評，胡敏珍16受訪時喊冤，稱自己「反共不反中」，她的意思被扭曲了，她的出發點只是基於人道關懷。

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