越獄逃犯闖民宅 被獨居女開槍爆頭擊斃

2018-12-06 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州4日凌晨，傳出有2名囚犯自皮肯斯郡（Pickens County）監獄逃獄，其中一人私闖一位獨居婦女住宅，被她開槍爆頭擊斃。

綜合外媒報導，30歲囚犯麥克勞夫林（Bruce McLaughlin）凌晨3時許，闖入距監獄約800公尺的民宅後，到廚房拿了一把磨刀器，而女屋主睡夢中聽到有人踹開住家大門的聲響，起身察看，當麥克勞夫林逼近女屋主臥室時，被對方開槍，頭部中彈送醫不治。

警方根據屋內大小、格局，認為女屋主當下面臨即刻危險，無路徑逃生，開槍是自我防衛之舉；加上女屋主曾接受過訓練，而持有「隱祕持武許可」（concealed weapons permit），在種種考量下，不僅未起訴女屋主，還鼓勵民眾能效仿她花時間受訓，獲得合法持武許可，適當時能自保。

警方透露，死者與另名囚犯計畫逃獄多時，當時他們不僅偷走警衛的鑰匙，將他們反鎖房間，還襲擊其他警衛，導致對方受傷瘀青。而當他們逮捕另名逃獄囚犯的同時，也接獲女屋主通報擊斃麥克勞夫林的消息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/