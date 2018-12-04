「老大中的老大」落網！ 義大利黑手黨新教父上任半年被逮

義大利警方今（4）日展開掃黑行動，逮捕了被稱是西西里黑手黨（Cosa Nostra）新任領導人米內奧（Settimo Mineo）。（美聯社）

2018-12-04 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕義大利警方今（4）日展開掃黑行動，逮捕了被稱是西西里黑手黨（Cosa Nostra）新任領導人米內奧（Settimo Mineo）。據悉，米內奧今年5月剛被選為「教父」。

綜合外媒報導，義國警方在當地時間凌晨於西西里島巴勒摩（Palermo）展開突襲，逮捕了80歲「珠寶商」米內奧，以及另外45名幫派分子。義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）對此在IG發文指出，「義大利沒有空間容忍這些敗類」。

黑手黨前任「老大中的老大」里納（Salvatore “Toto” Riina）因犯下數十起謀殺案而被判刑入獄，包括殺害2名義國最知名的掃黑檢察官。他被關押了將近四分之一個世紀後，去年在獄中去世。

今年5月，尋求重振氣勢的黑手黨重建了委員會（Cupola），並選出巴勒摩的地方派系老大米內奧為新任領導人。不料今日在遭警方重挫，「老大中的老大」再度被逮。

《路透》指出，義國警方一直在追捕另一名惡名昭彰的黑手黨分子德納羅（Matteo Messina Denaro），其綽號是「Diabolik」，目前不知他是否也參與5月舉行的會議。

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