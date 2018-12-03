聲音太煽情！記者會口譯遭帥哥足球教練求「再說一次」

瑞士一位口譯人員因為聲音太性感，讓英格蘭超級聯賽利物浦隊總教練（圖）忍不住表示，「可以再說一次嗎？」。（法新社）

2018-12-03 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕不少國際記者會常會請來精通各國語言的口譯進行即時翻譯，不過最近瑞士一位口譯人員卻因為聲音太性感，奪走足球記者會現場風采，就連英格蘭超級聯賽利物浦隊總教練克洛普也忍不住表示，「可以再說一次嗎？」

綜合外媒報導，最近有一段影片在網路上瘋傳，片中英格蘭超級聯賽利物浦隊總教練克洛普（Jürgen Klopp）帶領球隊作客法國，記者會上有位口譯人員把用法文提出的問題即時翻譯成英文。但由於這名口譯人員的聲音相當低沉，而且又講出「現在感覺怎麼樣？」（How does it feel now...），讓教練在聽問題時臉上不斷露出笑容。

克洛普在聽完口譯人員翻譯的問題後直呼，「你的聲音好煽情...」（That's a very erotic voice...），現場人員聽到後也都笑翻。克洛普又向口譯人員表示，「可以再說一次嗎？」讓現場再度傳出爆笑。

報導指出，這名法語口譯叫作普拉德（Sebastien Plader），出生在瑞士日內瓦，他不但會法文、英文、德文、西班牙文等語言，還略懂日文和中文。

許多網友聽到口譯的聲音後也都笑翻，「他是在調情嗎？」、「聲音好性感。」、「我有反應了...」、「好驚人的聲音。」、「現在感覺怎麼樣？」

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