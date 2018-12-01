中國出現基因編輯寶寶 外媒評：計畫生育最不幸的遺產

評論直言，基因編輯寶寶是獨生子女政策最不幸的遺產。（法新社）

2018-12-01 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎近期內宣布一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生，引起全球爭議。外媒評論指出，中國在編輯寶寶這件事有額外優勢，就是整個人口已經習慣將生殖操縱作為進步的工具。

《紐時中文網》刊出評論表示，中國的計畫生育政策執行了30年，於2015年正式結束，這使得中國人已經習慣後代的數量和性別受到控制，雖然獨生子女有遏制人口增長的功能，但評論指出，中國領導高層同時也透露出減少人口、提高素質的訴求，這一訴求帶有優生學色彩，更明確的規定則是1994年的《優生保健法》。

評論分析，計畫生育與編輯寶寶之間的距離並不遙遠，像是透過體外受精得到強健的嬰兒，在各國富豪間已不是秘密，但中國顧客最為直白。評論直言，這一切是獨生子女政策最不幸的遺產，潘朵拉之盒已經打開，未來將有更多人想要編輯出強壯、聰明、漂亮的嬰兒。

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