中國抗愛滋基因編輯寶寶誕生 霍金生前預言開始實現…

霍金生前預言曾提到，人類在本世紀抗拒不了基因編輯誘惑，試圖改變人類特徵。（左圖美聯社，右圖法新社示意圖）

2018-11-28 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期內因有科學家產製出基因編輯嬰兒，還聲稱自出生即對愛滋病免疫，受到世界各國科學界強烈譴責，但有外媒發現，辭世不久的知名物理學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）生前預言，竟然開始實現。

綜合外媒報導，3月辭世的史蒂芬．霍金生前預言提到，本世紀人們將有能力編輯智力和攻擊力等人類特徵，最初基因編輯工程是用於修復由單個基因控制的某些身體缺陷，人們也會制訂相關法律，「但有人會無法抗拒改變人類特徵的誘惑，例如增強記憶力、抵抗力和生命長度」。

霍金在預言中提到，「一旦這樣的『超人』出現，未經基因編輯的人類將面臨重大政治問題，這類人將不具有競爭力」、「他們會死亡，或變得不重要」。

中國科學家賀建奎近期內指出，一對經過基因編輯的雙胞胎女嬰最近誕生，她們具有抵抗愛滋病的能力，消息一出引發全球科學界譁然，中國政府27日對此明令立案調查，賀建奎也就此下落不明，但目前已知這場實驗存在對價交易，實驗同意書上明載參與實驗的每對夫妻，收受28萬人民幣（約新台幣125萬元）的酬勞。

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