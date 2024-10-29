潛艇堡「大消風」肉比廣告少 消費者怒告美國Subway

知名速食業者「Subway」潛艇堡三明治，示意圖。（擷取自Subway/Facebook）

2024/10/29 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，速食業者因「廣告不實」問題面臨多起消費者訴訟，美國知名潛艇堡品牌「Subway」再度被指控，牛肉起司潛艇堡的廣告誤導消費者，實際肉量比廣告照片少太多。

根據《路透》報導，美國紐約市皇后區女子安娜（Anna Tollison）28日向布魯克林聯邦法院提出集體訴訟，指控潛艇堡連鎖業者Subway的「牛肉起司堡」（Steak & Cheese）誤導消費者，稱廣告與實際產品不符，廣告照片裡的肉層層堆疊，送到消費者手上卻是縮水的潛艇堡。

請繼續往下閱讀...

安娜表示，她花了7.61美元（約新台幣244元）購買這款潛艇堡，卻發現廣告內的牛肉比實際份量整整多出2倍。她也指出，不實廣告的宣傳在通膨與物價上漲時期，對低收入族群影響特別嚴重，並以違反紐約州消費者保護法為由，要求Subway賠償過去3年內購買過該產品的顧客。

Subway今年4月被美國私募基金公司洛克資本（Roark Capital）收購，目前尚未針對此事發表評論。除此此外，Subway也曾因潛艇堡「長度縮水」的問題被起訴，該案於2017年被駁回。其他速食業者包括麥當勞、漢堡王、溫蒂漢堡和Taco Bell等速食業者，也曾因廣告不實而遭遇法律挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法