移民大軍抵達美國！美墨高牆被當平衡木玩...

美國軍方已經在美墨邊境架起鐵牆、路障以及哨站，防堵移民進入，但有媒體拍到移民已爬到牆上，甚至當成平衡木站在上方。（歐新社）

2018-11-14 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕在歷經一個月、總程超過1600公里的長途跋涉後，中美洲的大篷車隊式（caravan）移民隊伍昨（13）日已經抵達鄰近美墨邊境的提華納市（Tijuana），目前人數規模約有5千人。美國軍方已經在美墨邊境架起鐵牆、路障以及哨站，防堵移民進入，但有媒體拍到移民已爬到牆上，甚至當成平衡木站在上方。

綜合外媒報導，為逃離貧困與治安敗壞的環境，第一批移民自上個月13日從宏都拉斯的汕埠（San Pedro Sula）出發，路途中不斷有其他移民加入，這批「移民大軍」以徒步與搭便車的方式不斷接近美國，目前部分移民已經到達加州聖地牙哥與墨西哥提華納市的國境邊界。

雖然旅途已經到達終點，遷徙也正逢周月，但因為被美國總統川普批評此舉是「入侵美國」，且全是「幫派分子」和「滿懷憤恨的罪犯」，這些移民完全開心不起來。一名來自宏都拉斯的60歲移民威爾森（Wilson Ramirez）表示：「我們完全沒慶祝，沒房子、沒頭路、又餓又病，對未來只有不安，是要怎麼開趴？」

面臨移民大軍「兵臨城下」，美軍在加州與提華納市的交接道路設置檢查站，並封鎖多條道路，設置鐵牆、蛇籠來阻擋移民進入。不過效果似乎很有限，移民到達之後馬上攀到牆上，興奮站在上面當成平衡木來走，許多人坐在上面望著海灘，似乎在想自己下一步該怎麼走。