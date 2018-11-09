梅威瑟與日選手合影 「嘴砲」麥葛雷格酸：拍尖峰時刻嗎

美國「不敗拳王」梅威瑟（左）飛到東京，與日本年輕拳手那須川天心（右）合影，被麥葛雷格酸在拍《尖峰時刻5》嗎？（路透）

2018-11-09 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕知名UFC選手「嘴砲王」麥葛雷格（Conor McGregor）本性不改，近日美國「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）飛到東京，與日本年輕拳手那須川天心合影，麥葛雷格酸這是在拍《尖峰時刻5》嗎？

前UFC羽量級冠軍、前UFC輕量級冠軍麥葛雷格，除了格鬥技巧高超外，嘴上功夫也相當了得，日前「不敗拳王」梅威瑟赴日，與日本年僅20歲的「格鬥神童」那須川天心合影，麥葛雷格在Instagram上大酸，問梅威瑟東京是不是很熱，穿在身上的不是運動服，而是桑拿浴服吧？

麥葛雷格還問梅威瑟，「在你旁邊的那個小個子是誰？」你現在這樣子看起來就像是電影《尖峰時刻》裡面克里斯·塔克和「他媽的成龍」（Jackie fucking Chan）。

麥葛雷格此番言論引發種族歧視風波，那須川天心也在推特上回應：「麥葛雷格先生你好，我的名字是那須川天心，我並不是成龍先生，但我會幫你復仇的，所以請你關注我與梅威瑟的比賽。」（去年麥葛雷格與梅威瑟進行跨界「世紀拳賽」，最後梅威瑟在第10回合技術性擊倒獲勝）

外界以為梅威瑟與那須川天心的對戰將成行，不過梅威瑟已親口否認此約戰的成立。