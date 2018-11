終止迫害記者國際日 美關注中國記者遭拘留

2018-11-03 03:44

〔中央社〕今天是「終止迫害記者有罪不罰現象國際日」,美國國務院點名包括中國、俄羅斯、土耳其等國記者常因報導遭到當局拘留或是面臨暴行,敦促國際社會努力遏阻這些行為。

11月2日是聯合國「終止迫害記者有罪不罰現象國際日」(The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists),根據聯合國教育、科學及文化組織,2006至2017年約有1010名記者遭到殺害,其中90%的凶手未受懲罰。

美國國務院以發言人諾爾特(Heather Nauert)發出聲明表示,美國堅定致力於促進新聞自由與獨立,並主張追究對記者犯下暴行與其他罪行者的責任。

日前發生華盛頓郵報(Washington Post)專欄作家哈紹吉(Jamal Khashoggi)遭沙烏地阿拉伯當局殺害的不幸事件,聲明表示,今天的紀念格外重要,美國仍持續追查哈紹吉遇害的所有真相,也對應該負起責任者採取初步行動。

除了哈紹吉事件外,美國國務院也點名索馬利亞、南蘇丹與伊拉克媒體從業人員因為報導衝突遭到殺害,但主事者卻極少面臨後果。

伊朗、土耳其、古巴、緬甸與中國記者也常因為報導遭到當局任意拘留。

在俄羅斯、尼加拉瓜、阿富汗與世上許多國家對於記者的暴行持續增加,但主事者卻極少負起責任。

諾爾特在聲明中表示,迫害記者卻不須面臨懲罰仍是普遍而嚴峻的問題,因為政府對濫用職權的漠視,媒體專業人員極為弱勢且未受保護。她敦促國際社會努力遏阻這些行為,並在發生時將肇事者繩之以法。(編輯:徐睿承)