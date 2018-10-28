國際特赦組織為異議份子請命 籲中共提供黃琦治療

2018-10-28 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕人權組織「國際特赦組織」日前再度關切中國人權議題，要求中國政府為維權網站「六四天網」創辦人黃琦提供適當的治療，停止不人道的對待。

《法國國際廣播電台》報導，黃琦高齡85歲的母親蒲文清，曾於10月11日上午從四川前往北京，欲遞交兒子的冤案資料，然而，剛到北京西站下火車，就被截訪人員帶到四川駐京辦，不被允許探望兒子。

報導提及，黃琦長期身患腎衰、腦積水、心臟病、肺氣腫和肺炎等疾病，在獄中又遭受疲勞審訊，被以逼供手段強迫承認指控。黃琦並告知律師，醫生和看守所隱匿他的病情，並作假血壓數據，使他未能獲得妥適治療。

報導指出，國際特赦組織日前質疑，「家屬和律師無法獲知黃琦的實際身體狀況，何時開庭的主導權也在當局手中，當然會增加家屬的擔憂，當局是在透過此舉施加報復」。國際社會與人權組織也持續關注黃琦的狀況，多次敦促中共釋放黃琦。

報導引述，今年55歲的黃琦是中國六四天網和天網人權事務中心創辦人，也是著名的社會公益及異議人士，他曾因持續披露公共事件、人權訊息，遭當局判刑，共坐牢8年。2016年第三次被警方帶走，並以涉嫌「為境外非法提供國家機密」遭逮捕，今年10月，又面臨「洩露國家機密」的額外指控。