東京調布煙火大會 1萬顆照亮多摩川夜空

東京調布市煙火大會於27日施放。（記者林翠儀攝）

2018-10-27 21:05

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本的煙火具有很強烈的「夏季」感，事實上進入秋天之後空氣清澈、氣溫涼爽更適合欣賞煙火，東京的衛星城調布市27日舉辦煙火大會，吸引近30萬人入場，1萬顆煙火將多摩川的夜空點綴得繽紛燦爛。

調布的煙火大會始於1933年，二戰期間受到戰爭影響停止，1954年以日本煙火競技大賽之名連續舉辦了14年，成為日本全國各地煙火師傅較勁的主要大賽，極盡豪華之能事，但因周邊地區都市化，基於因全考量於1968年停辦。

調布煙火大會於1982年重啟，命名為「電影之都調布秋煙火」，雖然做為市民單純欣賞煙火的大會，規模比不上東京隅田川煙花，但因選在秋高氣爽的假日施放，吸引很多外地人進場，每年人數接近30萬人。

調布煙火大會去年因為颱風而停辦，今年在舉辦前一週剛好又有新颱風形成，引起市方緊張，幸好昨晚一夜大雨之後，今天天氣晴朗，參觀人潮把最近車站擠得水洩不通。

今年施放1萬顆煙火，其中相隔21年再次登場的「大富士煙火」最具話題性，由於調布是東京知名的電影城，也是妖怪漫畫家水木茂創作「鬼太郎」的地方，煙火施放也配上經典的電影配樂和動畫「鬼太郎」主題曲，據說，煙火配上背景音樂的「元祖」就是調布煙火。

關東地區的秋天煙火，調布並非最後一場，原本預定今年7月下旬舉辦立川煙火大會，因為颱風攪局而取消，由於今年剛好舉辦第60屆，在地方民眾及商工會要求延到11月23日舉辦。立川也是東京的新興衛星城，近幾年因為人氣動畫「科學超電磁砲」和「魔法禁書目錄」而成為動漫聖地，強調平成深秋關東地區最後一場煙火的立川煙火，相信將吸引很多人進場。