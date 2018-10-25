炸彈包裹又一件！奧斯卡影帝勞勃狄尼洛也收到

奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（圖）名下的餐廳也在今日收到類似包裹，所幸當時餐廳沒有人，防爆小組已安全移除。（法新社）

2018-10-25 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨高層或支持者，甚至媒體機構近日接連收到炸彈包裹，奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）名下的餐廳也在今（25）日收到類似包裹，所幸當時餐廳沒有人，防爆小組已安全移除。

綜合外媒報導，紐約警方消息指出，當地時間週四上午凌晨，一個疑似爆裂物的可疑包裹被送至位於曼哈頓下城的Tribeca Grill餐廳。警方表示，當時餐廳大樓並沒有人。《CNN》指出，這個炸彈包裹沒有爆炸，沒有人受傷。

這個可疑包裹似乎先前寄給民主黨或《CNN》的炸彈包裹有關連。消息人士指出，就像這幾天發現的炸彈包裹，這個可疑物品外包裝貼有6枚排成兩排的美國國旗郵票，包裹正面也看不到明顯郵戳；X光掃描顯示，包裹裝有管道炸彈。

《美聯社》指出，這個可疑包裹的收件人寫明是勞勃狄尼洛。勞勃狄尼洛曾多次開砲大批美國總統川普（Donald Trump），並稱他當選總統是「國家災難」。

據外媒統計，加上勞勃狄尼洛，至今已有9個批評川普的人或機構收到炸彈包裹，包括《CNN》、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、前總統歐巴馬（Barack Obama）、前副總統拜登（Joe Biden）、前CIA局長布倫南（John Brennan），前司法部長霍爾德（Eric Holder）、眾議員沃特斯（Maxine Waters）和「金融大鱷」索羅斯（George Soros）。