霾季來了！新研究：中國空污年死百萬人、損失逾兆

每年秋冬之際就是中國霾害高峰期。（路透）

2018-10-03 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕每年的秋冬時節是中國霾害高峰期，大量的空氣汙染物有時會隨著東北風南下，帶給台灣及周邊國家對人體健康有害的骯髒空氣。外媒引述一份最新的研究報告，指中國空氣汙染每年造成110萬人死亡，整體年損失超過台幣1.1兆元。

根據美國《自由亞洲電台》報導，這份由香港中文大學團隊發表，刊登於《環境科學快報》的研究報告對中國境內臭氧及懸浮微粒等2大空氣汙染種類進行統計分析，發現前述2種空氣汙染源造成中國每年平均110萬人提早死亡，同時導致平均2000萬噸重要農作物死亡，換算下來，空汙每年對中國經濟造成人民幣2600億元（約新台幣1兆1548億元）的損失，占中國生產總值的0.7％。

研究人員指出，前述2種汙染物中，可吸入之細懸浮微粒PM2.5主要為石化燃料燃燒後的產物，由於其體積相當微小，一旦形成並被人類吸入後，將迅速潛入肺中並對呼吸器官造成長遠的傷害；至於另一大汙染物－臭氧（O3），則與工業化汙染源有關，研究人員指出，臭氧不僅會對人體造成不可逆的永久傷害，更會嚴重阻礙作物正常生長，進而造成重大經濟損失。

《自由亞洲電台》進一步引述長期關注全球生態問題的中國作家鄭義的說法，批評中國政府制訂的環境政策治標不治本，「綜合經濟制度的問題、官員腐敗的問題、法院不中立的問題，導致根本就抓不住汙染的罪魁禍首，即使抓住了也是輕判，空汙問題根本無從解決」。