72歲法男苦尋美國大兵父 花50多年終於見到親弟妹

法國72歲男子安德烈．甘特瓦（左）花了大半輩子找尋不知名的美國父親；就在他覺得自己可能會抱憾終生時，終於找到生父下落，還與自己同父異母的弟妹相認。左為哥哥安德烈．甘特瓦，右為弟弟艾倫．韓德森。（法新社）

2018-09-25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕法國有個72歲男子花了大半輩子找尋不知名的美國父親，只知道老爸是個二戰時到歐洲戰場打仗的美國大兵，其他資訊全部一無所知；就在他覺得自己可能會抱憾終生的時候，有人建議他請求專門研究家族血親的美國DNA公司協助，終於讓他找到生父下落，還與同父異母的弟妹相認。

綜合媒體報導，現年72歲的安德烈．甘特瓦（Andre Gantois）在15歲時，從臨終的母親口中得知，自己的生父是二戰時從到歐洲戰場參戰的美國大兵，但沒有透露美國生父的名字或其他辨識特徵，母親就撒手人寰；5年後，20歲的安德烈開始尋找生父，一開始他向美國駐巴黎大使館尋求協助，但安德烈只知道生母是在戰爭結束後才得知自己懷孕，其他細節全不知道，使館只能回應，「你的請求猶如海底撈針，不可能找得到。」

但安德烈不放棄，接下來的人生中，他致力研究美軍與法律文件，希望能從中找到蛛絲馬跡，但都一無所獲；就在他覺得自己將在不知道生父是誰的情形下抱憾終生時，有人建議他尋求研究家族歷史的一間美國基因公司協助，才出現曙光。

經過這間基因公司的調查，他終於找到住在美國南卡羅萊納州、小他7歲的同父異母弟弟艾倫．韓德森（Allen Henderson）；會這麼幸運找到，完全是因為艾倫恰巧在數週前也剛好想知道家族歷史，也找上同一間公司；雖然2人的生父早已於1997年去世，但血親意外相逢，也稍稍減少了安德烈沒見過生父的遺憾。

艾倫說，「他（安德烈）不知道我們的存在，我也沒有在找他，因為我們根本不知道還有個同父異母哥哥」，2人的生父從來都不知道自己在法國留有血脈，因為安德烈的生母沒告訴他自己懷孕了。兄弟倆相認後，開始透過電子郵件分享照片，安德烈也得知還有個70歲的美國妹妹茱蒂（Judy）。3人於9月24日，在當年二戰時父親登陸的法國沙灘相見歡；雖然他們都不會說對方的語言，但兄弟倆發現，3人有著相同特徵，都喜歡格子襯衫，也都養著黑貓！