當心中年焦慮或憂鬱！英澳研究：心臟病與中風機率增

2018-08-30 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）與澳洲昆士蘭大學（UQ）聯合發布最新研究指出，45歲以上中年人若有憂鬱症或焦慮症等相關情形或傾向，恐增加心臟病或中風的機率，研究發布在《循環：心血管品質結果》（Circulation: Cardiovascular Quality Outcomes）。

愛丁堡與昆士蘭大學科學團隊招募22萬1677名45歲以上、79歲以下的志願者，並平均追蹤他們將近5年，這些人沒有心臟病或中風病史，在研究期間內出現4573次心髒病發作和2421次中風記錄，團隊將參與者的心理困擾分別歸類為低、中、高3組，觀察每組中風與心臟病的發生率。

結果顯示，與沒有心理健康問題的人相比，中度心理困擾的男性心臟病發作可能性增加28%，中風機率多出20%；高度心理困擾的男性得到心臟病風險多出60%，中風可能性增加44%。

女性方面，中度心理困擾比沒有任何心理問題的女性患心臟病可能性高出12%、中風機率多28%；高度心理困擾的女性心臟病發作風險增加24%，中風機率多出68%；團隊指出，此研究並非意在證明憂鬱或焦慮「是否」或「如何」直接導致心臟病發作或中風。

主要作者傑克森（Caroline Jackson）博士認為，「與女性相比，男性心疾與心臟病發作之間的關聯性更強，可能是因為女性比男性更可能尋求心理或身體健康方面的協助」，傑克森提到，研究可以反映出女性荷爾蒙對心臟的保護程度，但有心疾的女性與中風之間的關聯性比男性更來得強烈。

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《循環：心血管品質結果》

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