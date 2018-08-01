乾冰奪命！糊塗冰淇淋外送員 害母死妻命危

乾冰示意圖。與新聞無關。（取自《FOX NEWS》）

2018-08-01 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州1名51歲冰淇淋外送員，上週四在車內擺放4個裝滿乾冰的冷卻器準備分送到顧客處，卻忘了告訴家人，妻子深夜11時開車載母親返家，隔天凌晨4時車子被發現停在幾個街區外，母親已窒息死亡，妻子昏迷命危，警方研判意外發生原因，可能是乾冰外溢導致窒息。

綜合外媒報導，這起窒息致死的意外，發生在華盛頓州皮爾斯郡（Pierce County），迪品多滋冰淇淋（Dippin’ Dots）外送員找到這輛裝有4個冰卻器的新車時，77歲母親已死亡，妻子送醫急救仍未脫離險境。

警方研判，死因疑為夏季高溫使乾冰從冷卻器裡溢散，而新車密閉性較佳，才引發悲劇。

專家表示，乾冰是固態的二氧化碳，常被用於運輸冰品和低溫保存食品，但不應該存放於封閉的空間中。一旦乾冰受溫度上升影響，乾冰會從固體轉變為氣體，釋放出大量的二氧化碳，這些二氧化碳可以在乾冰周圍的空氣中快速排出氧氣，導致呼吸困難，意識喪失和死亡，這在通風不良或密閉空間更易發生。

一般空氣中的氧氣含量約21％，二氧化碳增加時，氧氣濃度下降，低於16％可影響人體反應，若低於6％則有很高機率致死。