日媒：中止美韓軍演其實是習近平的主意

習近平（右）與金正恩5月7、8日兩天在中國東北大連再度會晤。（美聯社）

2018-06-17 23:12

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓政府消息人士指稱，預料美國和南韓本週將宣布暫停美韓大規模聯合軍演。對此，日本朝日新聞17日獨家報導，中國外交消息人士透露，這其實是中國國家主席習近平唆使北韓領導人金正恩向美方提出的，5月7日、8日兩人在大連舉行第2次「習金會」時習近平提出，而非美國總統川普此前自稱是12日在新加坡「川金會」上先對金正恩提議。

另外，法新社17日報導，中國這次也許在歷史性的美、朝峰會缺席，但它仍獲得了戰略勝利。一位匿名西方國家外交官表示，以前，中國做夢也沒想過，川普會中止美韓共同演習，甚至提到未來可能撤離駐韓美軍。

前述中國外交消息人士透露，在大連習金會中，金正恩談到有意釋放韓裔美籍牧師金東哲等3名美國公民。習近平回以，若基於「行動對行動」的原則，先發制人者佔優勢，對金正恩的做法表示贊同。習近平同時建議金正恩，以要求美方停止美韓聯合軍演做為讓前述3名美國人獲釋的一項回報。8日金正恩返回平壤，隔天（9日），3人就重獲自由。

上海復旦大學國際關係專家吳心伯對法新社說，川金會的結果，基本上符合中國預期，朝鮮半島無核化及建立一個半島和平機制，均與中國迄今持續主張的一致。前述西方外交官認為，此一結果也使中國成為這場峰會的戰略贏家。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」資深亞洲事務顧問葛萊儀（Bonnie Glaser）認為，直到北京、大連兩次習金會前，北韓其實並未把美韓共同演訓的停止視為其優先要務。接著大連習金會後，突然北韓的立場就完全改變。這整件事看來不僅是金正恩的勝利，也是習近平的勝利。

她表示，中國長久以來認為，一旦能真的把美軍逐出該區域內，會是消弭或大幅削弱美國在該區域內影響力的關鍵，將可加速建構一個更以中國為中心的區域。