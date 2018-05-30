6大自行車新天堂有台灣！英記者：超推日月潭

英媒記者特別推薦南投縣日月潭自行車道，她形容這是個神奇的景點，可以享受豐富綠意，尤其是清晨時段的向山月潭自行車道（圖），可充分享受湖光山色。（資料照）

2018-05-30 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國《獨立報》推薦了6個具有異國情調的自行車新天堂，台灣也名列其中。

《獨立報》記者貝倫尼（Jeanine Barone）指出，提到自行車天堂，除了被公認的荷蘭阿姆斯特丹、法國羅亞爾河谷、丹麥哥本哈根之外，世界上還有許多不那麼有名，但絕對值得一訪的地方，包括台灣、南韓、南非等地。

貝倫尼表示，台灣比較有名的是珍珠奶茶和凱蒂貓Hello Kitty火車，而非自行車文化，但其實街頭巷尾有許多地方可租借自行車，首都台北更是到處都有共享單車YouBike站，可以每小時不到1英鎊價錢租借一台自行車。

貝倫尼表示，台北和各縣市都有許多景色優美的自行車道，她特別推薦南投縣日月潭自行車道，她形容這是個神奇的景點，可以享受豐富綠意，尤其是清晨時段的向山月潭自行車道，可充分享受湖光山色。

貝倫尼還推薦了非洲大陸東岸的馬達加斯加，雖然當地自行車店很少、道路也不平整，但騎自行車是體驗在地自然生態的最佳辦法之一。南非西開普敦也在推薦名單內，雖然獵遊最為熱門，但騎自行車可體驗不同風景。

貝倫尼也推薦了南韓。她表示，其實南韓是全世界最友善的自行車國家之一，有超過1500英里長的自行車道，行經路線包括聯合國教科文組織的世界遺產。首爾則有公共自行車Seoul Bike提供租借。

克羅埃西亞的南達爾馬提亞群島（South Dalmatian Islands）和葡萄牙亞速爾群島（Azores）也在榜上，前者非常適合在春、秋來一趟自行車之旅，後者由9個火山島組成，各有不同的美麗自然景觀，值得騎乘自行車一一探索。