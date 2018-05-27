六四將滿29年 香港「支聯會」遊行高呼結束一黨專政

香港支聯會為紀念六四29周年，今舉辦民主大遊行，途中高呼「結束一黨專政」，遊行終點為香港中聯辦。（圖翻攝自香港01）

2018-05-27 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕下周一（4日）是六四天安門事件29周年，香港組織「支聯會」今天舉辦長跑紀念活動以及大遊行，終點在香港中聯辦，活動中參與人士不斷高喊「結束一黨專政」口號。支聯會主席何俊仁受訪時表示，今年參與人數約1100人，較去年略有上升。

綜合香港媒體報導，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會）今天舉辦「悼六四、抗威權」活動，上午舉辦全程約29公里的長跑紀念活動，參與人數約30人，參加者穿著印有「平反六四」字樣的上衣，跑過終點時均高喊「結束一黨專政」。

下午三點開始進行「愛國民主大遊行」。據《香港01》報導，遊行開始前10分鐘，參與人數僅填滿一個籃球場。到3點15分左右，遊行隊伍剛起步，人數大約上升至百餘人。

遊行過程中，參與者高呼「悼六四、抗威權」、「結束一黨專政」等口號。社運人士雷玉蓮在路上鋪著一條寫有「結束一黨專政」的中國國旗，讓遊行隊伍踩踏，警方一度以安全為由警告她收回國旗。

隊伍在下午5點左右到達終點中聯辦，支聯會主席何俊仁等人在中聯辦的欄杆處貼上「結束一黨專政」貼紙。「社會民主連線」前立法會議員梁國雄和其他黨員，抬出一黑棺材，悼念六四犧牲者和其他社運人士。梁國雄表示，希望以後不會再有人民被血腥鎮壓，他更強烈批評中共「必須為六四血腥屠殺，下台謝罪。」

6月4日當天晚上，支聯會將舉辦燭光悼念晚會。主席何俊仁在遊行結束後指出，晚會更具悼念意義，相信會有更多市民參加。