2018新聞自由指數出爐！台灣排42名亞洲第一

無國界記者組織（Reporters Without Borders）公佈2018新聞自由指數（World Press Freedom Index），今年台灣的排名上升3位排在第42名。圖為2017年版本。（圖擷自無國界記者組織官網）

2018-04-25 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（Reporters Without Borders）自2002年起，每年都會公布各國的新聞自由指數（World Press Freedom Index）排名，今年台灣的排名上升3位排在第42名，仍是亞洲新聞自由度最高的國家，至於中國排在第176名，排名倒數第5；北韓墊底。

娜威連續第2年被評新聞自由度最高國家

《美國之音》報導，無國界記者組織針對全球180個國家進行評估，挪威連續第2年被評為全世界新聞自由度最高的國家，至於台灣則是亞洲地區自由度最高，今年排名在提升3位至第42名，香港排在第70名。該組織表示，雖然方式不同，但台灣、香港都有對抗中國日漸強大的影響力的壓力。

無國界記者組織去年4月在台成立第一個亞洲分支機構，該組織秘書長德勒瓦（Christophe Deloire）當時表示，原計劃在香港設立分支，但因為無法確定該組織的活動是否能得到香港的法律保障，也擔心在香港的工作人員可能受到監控，因此選在台灣，他也稱讚台灣是「亞洲最自由」。

中國新聞自由度倒數第5

至於中國的新聞自由度持續排在第176名，名列倒數第5。該組織認為，習近平統治下的中國，越來越趨近於當代版本的極權主義。在習的第一任期內，中國大規模使用新科技讓審查和監控，已達到前所未有的水平，外國記者越來越難在中國工作，且一般公民若在社群網站用私訊分享內容也可能入獄。

該組織表示，中國政府的壓制手段、訊息審查系統、網路監控工具，試圖建立一種「在其領導下的新世界媒體秩序」。且這種方式被亞洲其他國家效法，包括越南、柬埔寨、泰國、新加坡等國，報告認為亞太地區仍然是全世界侵犯信息自由最嚴重的地區。