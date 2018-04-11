歐盟丙烯醯胺新法上路 管制炸薯條

歐盟去年對抑制丙烯醯胺（Acrylamid）做出新規定，新法今（11）日起正式具備約束力，包括相關業者必須遵守有關炸薯條的更高標準，不能炸得太焦。（路透）

2018-04-11 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟去年對抑制丙烯醯胺（Acrylamid）做出新規定，新法今（11）日起正式具備約束力，包括相關業者必須遵守有關炸薯條的更高標準，不能炸得太焦。

綜合外媒報導，含澱粉類食品在高溫加熱的過程中，最容易產生丙烯醯胺，例如炸薯條、烤餅乾或烤蛋糕等，雖然這賦予食品特殊的香味和酥脆的口感，但也一直被認為是致癌物質，在歐盟食品安全機構（EFSA）證實其有提高致癌風險的可能後，歐盟新法在去年過關。

這項新規的4個月過渡期結束後，今日正式具備約束力，對食品生產和加工有更明確的規範，包括：食用馬鈴薯澱粉的含量要低；儲存地方的溫度應該過攝氏6度以及較高的溼度，確保馬鈴薯轉甜的程度低於平均；煎炸時的油溫不超過168度等。

除了馬鈴薯產品，其他受影響的食物包括麵包蛋糕、麥片、咖啡以及嬰兒食品，例如：白麵包不能烤成深色。各類食品的丙烯醯胺含量標準，歐盟每3年會檢討一次，並逐步降低含量標準。

在德國，各地食品監管部門的檢查人員將會抽查薯條，帶回實驗室檢測丙烯醯胺含量是否超標。如果超標則給予警告；繼續超標，相關業者會被勒令停業。